Column Fleur: ‘Eigenlijk vind ik Instagram iets verschrikkelijks’

VIVA-journalist Fleur Meijer (36) schrijft over wat haar zoal bezighoudt.

Eigenlijk vind ik Instagram iets verschrikkelijks, maar ik ben en blijf een hands on professional als het om werk uitstellen gaat, dus ja, wat kun je doen? Ik vroeg mij trouwens ook écht af hoe het met Madonna ging. Ik had al heel lang niet meer aan Madonna gedacht. Ik had haar ook al heel lang niet meer gehoord of gezien. Wat raar is, want Madonna en niemand anders schreef de soundtrack van mijn prille jeugd. En wat nog raarder is: ze lééft nog. De malafide lijfartsen, crackdealers en fopminnaars rammelden ongetwijfeld ook aan haar deur, maar Madonna deed nooit open. Of ze verzocht ze met een stalen smoelwerk het anders eens verderop bij Michael, Whitney of Prince te proberen; daar zie ik haar ook wel voor aan.

Ik kan me in elk geval nog haarscherp herinneren dat ik op een dag naar de kleuterschool liep. Rode wangen, mijn zesjarige knuistjes stevig om het cassettebandje geklemd dat ik van mijn vader had gekregen. Al mijn zandbakcollega’s zouden na vandaag weten dat ‘kiepapoeping maai laf over de boorderlain’ het mooiste was wat ik ooit had gehoord. Ik kreeg ze allemaal aan het dansen die ochtend, inclusief de juf, dus je zou mijn missie geslaagd kunnen noemen. Ook in de jaren erna bleef mijn liefde voor dit wonderlijke schepsel groot. Ik poseerde graag zoals Madonna (zwart colbert en kralenkettingen van mijn moeder, armen gekruist over de borst), ik maakte Madonnaquizzen (‘Wat is het sterrenbeeld van Madonna? A. Leeuw, B. Gorilla, C. Zeehond’) en ik hoopte vooral dat ik, op een dag, net zo zou worden als zij.

Dit is niet gebeurd. En ik moet zeggen: blij toe.

Madonna, ik vind het prima dat je jezelf een strak dodenmasker laat aanmeten en er een paar nieuwe wangen opzet.

Want wat ik zag op Instagram is niet mals, zeg. Zou een lijfarts dan tóch propofol in haar Evian druppelen? Eet ze haar sla met Xanax-croutons? Of is er een andere reden dat haar selfies tegenwoordig een kloeke mix zijn van stills uit The shining, The conjuring en The grudge? Wat is er in Madonna gevaren en hoe krijgen we het eruit? En à propos Madonna, ik vind het prima dat je jezelf een strak dodenmasker laat aanmeten en er een paar nieuwe wangen opzet. Dat doen er meer uit jouw branche. Maar om dan vervolgens een ‘reinvention cream’ te lanceren – met extracten van een of andere Afrikaanse struik – en deze aan te prijzen met kleuteresque regenboog-emoji’s en de tekst bring your skin back to life? Om in jouw jargon te blijven: bitch, please.

Elk tenenkrommend sm-pakje, elke yasss, slaaay, en fuck this shit, elke keer dat ze met witte voilen hoofddoek door de sloppenwijken van Malawi reed, elke hopeloze poging om relevant te blijven in een wereld die allang niet meer aan haar lippen hangt. Met elke foto kiepapoepingte ze maai laf verder over de boorderlain en verdween de soundtrack van mijn jeugd verder naar de achtergrond.

Iconen worden zelden oud.

En ineens heb ik het akelige vermoeden dat daar misschien wel een heel goede reden voor is.

