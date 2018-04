Kiki #7: ‘Mijn jurk zit zo strak dat mijn tieten er bijna uit vallen’

Kiki Faber (25) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op VIVA.nl/Kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Zaterdag

Bij de vleugel op het station wacht ik op Mia, mijn beste vriendin van vroeger, die een weekend komt logeren. Als ik in de menigte een bekende knalgroene jas zie, ren ik erop af en geef haar een stevige hug. Ik ben zo blij haar te zien dat er tranen in mijn ogen springen, maar die veeg ik snel weg. Ze moet niet denken dat ik hier niet gelukkig ben. Al kletsend lopen we station uit richting de Jordaan. Het plan is om eerst serieus te shoppen, dan ergens te eten, en daarna zien we wel.

Floor heeft me laatst een paar leuke winkeltjes in de negen straatjes laten zien, en daar neem ik Mia nu mee naartoe. In een chic boetiekje vraag ik of de verkoopster (type: mager hert) of ze een Marc Jacobs-jurkje ook in maat 42 heeft. Ze kijkt zuur, maar ze gaat ‘m halen. Mia past ondertussen een donkerblauwe jumpsuit. Even later staan we naast elkaar voor de spiegel en we beginnen tegelijkertijd te lachen. Zij ziet eruit als een Teletubbie, en mijn jurk zit zo strak dat mijn tieten er bijna uit vallen. Wanneer we weer in de pashokje staan, kletsen we door: we hebben elkaar zoveel te vertellen ook al hebben we elkaar natuurlijk via Insta gevolgd en geappt. Ik rist net mijn jeans dicht als ze vraagt: ‘Heb je het al gehoord van Nol?’ Mijn hart begint te bonzen. ‘Wat bedoel je?’

‘Dat hij een nieuwe vriendin heef: Brecht.’ Ik adem langzaam uit en ga op het krukje zitten. Die rot-Brecht hing altijd al om hem heen. Als ik daar wat van zei, noemde Nol me jaloers. Nou, ze zoeken het maar uit samen. Mia steekt haar hoofd om het gordijn en zegt: ‘Brecht is een kutwijf’. Daar moet ik heel erg om lachen.

Maandag

Dennis tikt met een witte stift op een whiteboard en zegt dat welke targets we als afdeling moeten halen. Ik geloof niet dat dit over mij gaat, en daarom kijk ik geïnteresseerd terwijl mijn gedachten afdwalen. Gisteravond heb ik Mia weer op de trein gezet en toen ik weer thuis was, moest ik enorm huilen. Waarom weet ik niet precies. Misschien omdat ik hier nog niet zo’n vriendin als Mia heb. Of zit dat gedoe met Nol en Brecht me toch dwars? Ik krijg altijd enorme trek van verdriet en toen ik uit de koelkast de Boursin pakte voor wat toastjes, liep Kees de keuken in. ‘Wat is er met jou?’ vroeg hij toen hij mijn betraande hoofd zag.

‘Ik weet het niet,’ snifte ik. En toen gebeurde er iets ge-wel-digs: hij nam me in zijn armen. Zo lief! Toen ik niet meer huilde vertelde ik over mijn verhuizing, over Mia en over Nol. Hij zei dat hij me stoer vond. ‘Het komt allemaal wel goed met jou.’ En toen gaf hij me een aai over mijn hoofd. Ik had natuurlijk liever dat hij me had gezoend, maar wat niet is, kan nog komen.

Beeld Frederique Matti

