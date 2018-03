Kiki #3: ‘Hij buigt zich naar me toe en ineens weet ik zeker dat hij me gaat zoenen’

Kiki Faber (25) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op VIVA.nl/Kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Dinsdag

Ik heb de baan! Ik ben zo blij dat ik een door mijn kamer huppel, op de bank spring, en vervolgens naar de keuken ren. Als ik Kees zie staan, vlieg ik hem om zijn nek en roep: ‘Dennis belde net dat ik volgende week kan komen! Ik heb de baan!’. ‘Kijk uit, ik heb vieze handen!’. Dan zie ik pas dat hij met aarde een flinke bak aan het vullen is en er op de keukentafel kabouterkleine plantjes staan. ’Gefeliciteerd,’ zegt hij. ‘Echt heel tof. Wat ga je voor werk doen?’. Ik vertel over mijn nieuwe functie terwijl ik toekijk hoe de plantjes uit hun kleine potjes bevrijdt en dan in de bak zet. Hij doet het zo voorzichtig dat het bijna teder is. Zou hij met alles zo liefdevol omgaan? Ineens zie ik voor me hoe zijn tong mijn mond onderzoekt, terwijl ik mijn handen over zijn harde billen laat glijden. Man, wat zien die er lekker uit in die jeans. ‘Luister je eigenlijk wel?’ vraagt hij.

Eh, je zei iets over het balkon?’. ‘Ja dat wil ik deze zomer helemaal vol met planten gaan zetten zodat het een soort jungle wordt. Ons eigen oerwoud op driehoog. Wat vind je ervan?’. ‘Leuk denk, ik. Tenminste als we er nog kunnen zitten’. ‘Natuurlijk. Kom maar mee.’ Wanneer we op het balkon staan, vertelt hij waar hij welke plant wil zetten. Ik heb geen idee waar hij het over heeft, want mijn botanische kennis houdt zo’n beetje op na de margriet en de tulp, maar ik knik enthousiast en kijk naar zijn volle lippen. Zijn voortanden staan een tikje over elkaar heen. ‘Had jij op een gegeven moment ook zo genoeg van je beugel?’ onderbreek ik hem. ‘Mijn tanden staan daardoor een beetje scheef.’ Om ze goed te zien buigt hij zich naar me toe en ineens weet ik zeker dat hij me gaat zoenen. Ik open mijn mond een beetje, sluit mijn ogen en… ‘Inderdaad ja,’ zegt hij. ‘Zonde hoor, want ze zijn verder best mooi. Ik had wel een beugel gewild maar daar had mijn moeder geen geld voor. Nou ik ga de plantenbak even halen.’ Ik voel me verschrikkelijk suf.

Donderdag

Mijn nicht Floor is zo cool. Alle leuke cafés en koffietentjes en restaurants waar je lekker vegetarisch kunt eten wijst ze aan. En ze ziet er ook zo goed uit. Ik zou een grasgroene trainingsbroek nooit combineren met slangenleren laarzen, maar bij haar staat het geweldig. Het verbaast me dan ook niet als ik zie dat ze waanzinnig sjans heeft van een jongen die aan de andere kant van de bar zit. Als ik dat tegen haar zeg, schrikt ze. ‘Oh, gadverdamme. ‘Dat is mijn ex.’ Nieuwsgierig kijk ik zijn kant op. Volgens mijn moeder verscheen hij zo ongeveer in zijn blootje op Gina’s bruiloft en schreeuwde hij door elke speech heen. Oh mijn god, nu komt hij onze kant op.

Lees ook:

Kiki #1: ‘Wat is ie knap! Misschien hoef ik mijn huis niet eens uit voor avontuur’

Kiki #2: ‘Ik trek mijn bloes los van mijn bezwete rug en loop naar binnen’