Eerst was het even wennen, maar ondertussen zijn we er steeds meer aan gewend: thuiswerken. Gelukkig bieden alle online kanalen zoals Teams, Zoom en mail een handige oplossing om toch in contact te blijven. Zo kunnen we gewoon door, maar hoe communiceer je zakelijk het beste als alles digitaal gaat?

De kantoorgezelligheid moeten we nog even missen. Geen praatje bij de koffieautomaat, geen gezellige lunch of borrel. En een ‘echte’ vergadering zit er niet meer in. Maar met déze tips communiceer je zakelijk het beste.

Videocall

Videobellen is misschien toch wel het meest persoonlijk, voor zover mogelijk in deze tijd. Misschien een open deur, maar een goed begin is het halve werk. Zorg dat je er klaar voor zit en check van te voren of je beeld en geluid werken. En dat thuiswerken brengt ook vaak een nieuwe outfit met zich mee en hoe verleidelijk het ook is om gewoon in huispak te werken; trek voor die vergadering toch even je werkkleding aan. Zo kom je professioneler over naar je collega of opdrachtgever. Ook is het handig om te bellen vanuit een rustige ruimte waar je geen last hebt van geluiden en kijk ook even of de werkplek achter je goed opgeruimd is.

Mailen

Kleine dingen zijn natuurlijk ook geschikt voor de mail. Maar mailen kan zorgen voor miscommunicaties omdat er zo weinig emotie in zit. Als je toch empathie wil toevoegen aan een mail kun je beginnen met een vraag naar iemand persoonlijk, vraag even kort hoe iets gaat en kom dan terug op waarom je nou eigenlijk mailt. Wees kort en krachtig om miscommunicatie te voorkomen. Verwacht je een reactie? Gewoon even aangeven in je mail, dan is de ontvanger daar ook van op de hoogte.

Contact (onder)houden

Als je geen contact hebt op kantoor, kun je ook een gezamenlijk digitaal koffiemomentje inplannen. Bijvoorbeeld aan het begin van de dag om de werkdag door te nemen. Als je bij collega’s in de buurt woont, zou je ook samen een frisse neus kunnen halen om even bij te praten (op 1,5 meter afstand natuurlijk). En wie zegt dat lunchen met het hele team alleen op kantoor gaat? Ook dat kan online ‘gewoon’ doorgaan.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Allianz | Beeld: Getty