Vrouwen die vrouwen suporten: ConnectHer is LinkedIn voor girlbosses

Vrouwen moeten naast elkaar staan, niet tegenover elkaar. Dat is een filosofie die we bij VIVA maar al te hard toejuichen. Toch kan het in de praktijk lastig zijn, al helemaal op de werkvloer. Enter: ConnectHer. Een platform waar vrouwen elkaar kunnen helpen groeien.

Het is ‘een krachtige unie van ambitieuze en ondersteunende vrouwen die geloven dat er kracht is in eenheid’, leert de website ons. Het platform moedigt vrouwen aan elkaar te helpen met professionele en persoonlijke groei, ongeacht achtergrond en ambities. Het doel? Een arbeidsmarkt creëren met gelijke kansen voor iedereen.

Girlboss

Connecther is opgericht door Elja Abdullaeva. Op negenjarige leeftijd vluchtte ze met haar ouders en zusje van Azerbeidzjan naar Nederland. Ze studeerde cum laude af in Human Resource Management en werkte als recruiter op de Zuidas. Daar merkte ze dat er veel vraag was naar vrouwen, maar deze lastig te vinden waren in bepaalde branches. Zo ontstond het idee voor ConnectHer; een soort LinkedIn voor vrouwen alleen.

Rolmodellen voor alle vrouwen

Ze vertelt op Instagram: ‘Met ConnectHer wil ik rolmodellen zichtbaar en toegankelijk maken voor alle vrouwen. Eén van de doelen is het creëren van online zichtbaarheid van rolmodellen. Meisjes moeten de gelegenheid geboden worden om iemand aan te spreken, liefst vóórdat ze een beroepskeuze maken. ‘

Goede start bieden

‘Ik ben ervan overtuigd dat onze vrouwelijke rolmodellen een enorme verandering teweeg zullen brengen in de studiekeuzes van toekomstige carrière vrouwen. Ik heb vele dingen ondernomen en heb die ook afgemaakt. Toch bespaar ik een ander liever die weg door ze een goede start te bieden’, aldus Elja.

