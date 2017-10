Zo krijg je meer controle over je geld

Duurt bij jou de maand ook altijd langer dan je salaris? Dat je je koning te rijk voelt zodra je salaris is gestort, maar twee weken later zie je de cijfers op je bankrekening alweer richting 0 gaan? En ben jij het beu dat iedere maand dit zelfde liedje klinkt? Wees je bankrekening te slim af en zorg dat je meer controle over je geld krijgt. Viva zet een aantal tips op een rij.

Wat je niet ziet, kun je ook niet missen

Iedere maand ziet het er zo mooi uit, dat volle nettobedrag dat wordt gestort op je bankrekening. Je ziet mooie cijfertjes staan, je hebt weer geld en dus mag je het uitgeven. Toch? Well, not exactly. Een gouden truc is om een bepaald bedrag direct opzij te zetten. Uit het oog, uit het hart zeg maar.

Noteer je in- en uitgaven

Overzicht is inzicht. En inzicht is key. Schrijf daarom al je in- en uitgaven op, zodat je precies kunt zien waar al je geld nou naar toe gaat. En dat kan best even schrikken zijn, maar het geeft je wel de kans om te besparen op onnodige uitgaven. Hoeveel geld geef je per maand uit aan dingen die je niet écht nodig hebt? Noteer je balans in een schrift, op je laptop of in budget apps als Toshl.

Houd je aan je regels

Wil je echt meer controle over je geld? Stel dan duidelijke regels op en houd je hieraan. Die regels kunnen de volgende zijn:

Ga je winkelen? Bedenk dan vooraf wat je gaat kopen en stel je hierbij twee vragen: 1) heb je het echt nodig? en 2) hoeveel geld wil je hier maximaal aan uitgeven?

Bij twijfel, niet doen! Deze regel zal je uiteindelijk veel geld besparen, want ga maar eens na hoe vaak je in de winkel staat te twijfelen. Zodra je twijfelt over een product, koop het dan niet.

Hanteer de 50-20-30 regel. Hierbij reserveer je 50% van je inkomen voor je maandelijkse lasten en gaat 20% direct naar je spaarrekening. 20% mag je uitgeven aan leuke dingen.

