Is dit de meest creatieve CV ooit?

Blader de vacatures van vandaag de dag eens door en je valt steil achterover van de eisen. Vooral in de creatieve sector weten ze er wel raad mee: het liefst zien ze 10K volgens op Instagram achter je naam, kun je schrijven als Roald Dahl, maar ben je daarnaast ook nog ervaren in Photoshop en InDesign, kun je video’s editen á la Beyoncé-clips en heb je een pre als je 4 talen spreekt. Hm, probeer dan nog maar eens op te vallen. De 34-jarige Andy Morris deed een poging en tja, we kunnen stellen dat deze absoluut gelukt is.

Andy ontwierp namelijk een wel heel origineel curriculum vitae. Om als designer aan de bak te komen, maakte hij een Lego-miniatuur van zichzelf, met een laptop onder de ene arm en zijn CV onder de andere. Wij vinden zijn cv briljant, al legt ‘ie hiermee de lat wel erg hoog!

Bron: Bored Panda, beeld: Andy Morris