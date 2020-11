10x van crisis naar kans: omdenken in een crisis doe je zo

Tegenslag hoort bij het leven. Hoe je erop reageert, is wat het verschil maakt. Weet je een crisis om te bouwen naar iets positiefs, dan word je misschien succesvoller dan ooit.

Zo buig je tegenslag om in iets positiefs

Neem even de tijd om de situatie te analyseren: wat is er aan de hand en welke gevolgen heeft dat voor jou? Stel jezelf vragen als: wat wilde ik altijd, durfde ik nooit en kan ik nu gaan doen? Schrijf het op. Doe onderzoek. Raak je je baan kwijt? Ga in gesprek met toekomstige werkgevers of mensen die in het vakgebied werken waar jij wel zou willen werken. Ben je ondernemer? Onderzoek waar jouw klanten behoefte aan hebben. Breng je netwerk in kaart: wie zou jou verder kunnen helpen met bijvoorbeeld een website bouwen of een introductie bij een bedrijf? Onderhoud je netwerk en bouw als ondernemer een band – online en/of in real life – op met jouw klanten; ‘fans’ blijven je steunen door dik en dun. Wees flexibel, speel in op de behoefte. Kom in beweging, stilstaan is achteruitgaan. Kom uit je comfortzone en probeer nieuwe dingen uit, of het nu lukt of niet, je zult er sowieso van groeien. Analyseer je online profiel op Instagram, Facebook, LinkedIn, je website, etc.: zijn daar kansen voor je te behalen, wat kun je verbeteren? Probeer niet in de angst-modus te schieten.

Waar liggen nú de kansen?

Johan Veneman: ‘ICT, zorg en onderwijs zijn de branches waar je de komende jaren niet zonder werk komt te zitten. Er is een tekort aan ingenieurs en in de zorg en het onderwijs is er veel vergrijzing en uitval. Het nadeel is dat je in de zorg en het onderwijs over het algemeen weinig verdient. Maar jezelf digitaal blijven ontwikkelen, is aan te raden. Toerisme en horeca hebben het nu zwaar, maar ook daar ontstaan nieuwe initiatieven en grappige concepten, omdat mensen nou eenmaal creatief zijn. Denk aan de sterren- en luxe restaurants die thuisbezorgen, maaltijdboxen van overschotten, zorgpersoneel dat gratis maaltijden krijgt; al deze initiatieven hadden zonder crisis nooit bestaan.’

Beeld: Unsplash