Hobby’s wel of niet vermelden op je cv? Dit zijn de do’s en don’ts

Daar is-ie dan: dé vacature van je dromen. Naast een knaller van een motivatiebrief, is een goed cv natuurlijk ook heel belangrijk. Maar wat vermeld je nu wel én niet in dit document?

Vooral bij hobby’s is het lastig om de scheidingslijn te vinden tussen relevant en gewoon opvulling van witruimte. Want ja, je wil eerlijk blijven, maar voegt het iets toe als je toekomstige baas weet dat je heel erg kan genieten van een avondje helemaal niks? Toch zijn er wat activiteiten die zeker het goede beeld van jou als toekomstige werknemer kunnen versterken.

Sporten

Want wat dacht je van een (team)sport? Hiermee laat je zien dat je doorzettingsvermogen hebt en dit ook graag in wil zetten op de werkvloer. Moet je in deze sportieve activiteit ook nog veel samenwerken met anderen, dan scoor je dubbel: hiermee laat je zien een echte teamplayer te zijn. Ook extreme sporten kunnen je net dat duwtje in de rug geven. Een sport als mountainbiken of kickboksen geeft namelijk aan dat je graag risico’s neemt in het leven en daarbij niet bang bent om grenzen op te zoeken.

Andere positieve hobby’s

Daarnaast valt aan toneel of debatteren doen goed in de smaak. Hiermee laat je zien goed initiatief te kunnen nemen: dus ook op de werkvloer. En misschien een open deur, maar vrijwilligerswerk mag je zeker wel vermelden op je cv. Je toont aan dat je dingen doet omdat het echt vanuit je hart komt en niet omdat je er nu simpelweg geld voor krijgt. Ook hobby’s die aangeven dat je goed met kinderen bent kunnen relevant zijn.

Creatief is ook oké

Denk je nu: ja maar, ik ben helemaal niet sportief en al die andere dingen heb ik ook niks mee? No worries. Ook creatieve hobby’s zoals tekenen, fotograferen of koken zijn goed om te vermelden. Je schetst hiermee het beeld dat je vol zit met nieuwe ideeën, zowel thuis als op de werkvloer.

Laat maar waaien

Nou goed, de bovenstaande hobby’s kun je dus zeker wel vermelden. Natuurlijk zijn er ook bepaalde zaken die je beter achterwege kan laten. Vermijd hierbij de cliché’s (tijd doorbrengen met familie of vrienden), maar probeer hierbij een activiteit te vinden die jou écht onderscheidt van al die andere kandidaten. Ook hobby’s waaruit jouw politieke voorkeur doorschemert, veel feesten en wat pikante voorkeuren kun je beter maar even schrappen. Toi toi toi!