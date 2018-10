Dankzij dít douchetrucje ben je ’s ochtends binnen no time klaarwakker

Hoewel de temperaturen nog steeds hoog oplopen, worden de dagen langzaam maar zeker een stuk korter. Zo wordt het ’s avonds eerder donker en is het in de ochtend nog schemerig wanneer de wekker gaat. Geen wonder dat je daardoor wat meer moeite hebt met uit bed komen, maar dit douchetrucje gaat je helpen.

Kost het jou niet alleen veel moeite om ’s ochtends op te staan, maar heb je ook iedere dag weer last van een enorme middagdip? Dit douchetrucje belooft je niet alleen binnen no time klaarwakker te zijn, maar ook je energieniveau op peil te houden gedurende de dag. Enne, Victoria Beckham zou erbij zweren.

Warme douche?

Wanneer je net onder de warme lakens vandaan komt, wil je waarschijnlijk meteen onder een hete douche stappen. Niets is fijner dan op zo’n ontspannen manier wakker worden, toch? Lekker is het zeker, maar of je het ook echt als een kickstart van de dag kunt zien, valt te betwijfelen.

90 seconden

Als we experts mogen geloven, is er een trucje – dat slechts 90 seconden tijd kost – dat je wél wakker krijgt. Deze methode begint met een douche nemen zoals je gewend bent, maar de afsluiting van je douchesessie is het enige dat aangepast moet worden. Heb je je lokken gewassen en lijf ingezeept? Draai dan de koude kraan open, daar zal je 30 seconden onder moeten gaan staan. Het is even afzien, maar na die halve minuut mag je 30 seconden onder een warme straal staan, om tot slot nogmaals 30 tellen onder een koude douche te staan. En nee, daarna mag je niet weer onder het warme water gaan staan, maar is het de hoogste tijd om je af te drogen en aan te kleden.

Waarom werkt het?

Niet iedereen zal even blij worden van dat koude water, maar de snelle switch tussen de temperaturen zorgt in meerdere opzichten voor een boost. Het zorgt er namelijk voor dat de haarvaten open worden gezet, waardoor de bloedsomloop wordt gestimuleerd en je zowel een mentale als fysieke boost ervaart. Volgens deskundigen zou deze manier van douchen op lange termijn zelfs je immuunsysteem verbeteren, vet helpen verbranden en stress kunnen verminderen.

Ga jij het proberen?

Bron: Flair | Beeld: iStock