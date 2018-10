Davy Eduard King: ‘Liefde is de basis van alles’

Op 11 oktober gaat de nieuwe romcom Zwaar Verliefd! in première. Hierin worstelt dierenarts Isa – gespeeld door Barbara Sloesen – met haar zelfvertrouwen, de liefde en haar lichaam. Op een dag wordt ze uit haar bed uit gebeld om een labrador te redden van een chocoladevergiftiging. Ze valt als een blok voor eigenaar Ruben. VIVA sprak in aanloop naar de première met castleden Davy Eduard King (personal trainer Bram) en Abbey Hoes (het zusje van Isa).

Davy, dit is jouw eerste film. Hoe is het om jezelf terug te zien op het witte doek?

Davy: ‘Ik ben supertrots. Het is heel gaaf om terug te zien na al die maanden hard werken. De komende negen maanden tour ik met Jandino door heel Nederland en ik zou heel graag nog meer willen acteren. I’m ready for more.’

We kennen jou natuurlijk allemaal van de buik-billen-bonusreclame van Albert Heijn, waarin je met pakken wasmiddel en stukken fruit tussen de schappen staat te trainen. In deze film speelde je ook de sporthunk. Zou je ooit ook iets heel anders willen doen?

Davy: ‘Absoluut. Ik zou graag iets willen doen wat totaal niet voor de hand ligt. Een alleenstaande huisvader met een sullig brilletje, die dagenlang hard moet werken om rond te komen. Of een criminele drugsdealer uit Amsterdam zuidoost lijkt mij te gek.’

Abbey: ‘Dat is toch juist heel voor de hand liggend voor jou?’

En jij, Abbey?

Abbey: ‘Ik zou wel heel graag in een middeleeuws drama willen spelen. En dan vooral dat ik dan in een korset word gehesen.

Davy: ‘Ja dat wil ik ook wel.’

Ook in een korset?

Davy, lachend: ‘Ik weet niet of de mensen dat willen zien…’

Lijken jullie personages uit de film ook op hoe jullie echt zijn?

Davy: ‘Het is altijd heel belangrijk om je eigen sausje eroverheen te gooien. Je moet jezelf beschermen dat je niet jezelf speelt, want dat hou je niet lang vol. Het moet wel interessant blijven.’

Liefde is een belangrijk onderwerp in de film. Hoe was jouw eerste liefde, Abbey?

Abbey, dromerig: ‘Mijn eerste liefde… Dat weet ik nog heel goed. Dat was op de middelbare school. Hij was muzikant en ik wilde graag acteren. We zouden samen naar Amsterdam verhuizen en zagen het allemaal al helemaal voor ons. Het was als een droom, een hele onbevangen liefde.’

Davy: ‘Liefde is de basis van alles. We zouden vaker wat liever voor elkaar moeten zijn.’

Wat maakt deze film zo bijzonder?

Davy: ‘Het gaat erom dat je doet waar je je goed bij voelt. Ik vind dat de film heel erg laat zien dat het belangrijkst is dat je goed in je vel zit, al is het met een kilootje meer of minder.’

