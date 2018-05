Bucketlistje hier, droombestemming daar, geld sparen voor dat ene festival… Je ideale zomer zit al snel tjokvol met inspannende ondernemingen en ingewikkelde spaarplannen voor jou en je vriendinnen. En dat terwijl je alleen maar quality time wilt. Dus waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? De Buurtcamping is een prachtig alternatief.

Want wil jij quality time met je partner of met een vriendin? Dan is de Buurtcamping de plek waar je wilt vertoeven; hier krijg je quality time met je buren er gratis bij. Wat in 2013 begon met één camping in Amsterdam, blijkt een doorslaand succes met dit jaar maar liefst twintig campings verspreid door heel Nederland. Het werkt als volgt: het lokale (stads-)park wordt voor één weekend omgetoverd tot gezellige camping, inclusief ontspannen (kampeer)activiteiten. Máár – dit moet gezegd worden – de Buurtcamping is meer dan alleen kamperen.

De Buurtcamping als bruggenbouwer

Oprichter Roderik Schaepman begon vijf jaar geleden met dit gezellige initiatief om de kloven in de samenleving te overbruggen: ‘Elke week komt er bijna wel een nieuw artikel online met nieuwe kloven die ontstaan in de samenleving. Van kloven die gaan over financiën tot etnische achtergronden. Mensen leven steeds meer in hun eigen bubbel en komen weinig in contact met andere bevolkingsgroepen.’

Uit onderzoek onder deelnemers in 2017 blijkt dat kampeerders tijdens de camping gemiddeld elf nieuwe mensen leren kennen en dat 86 procent hiervan mensen zijn die ze normaal niet zo snel zouden ontmoeten. ’Dat is de kracht van de Buurtcamping. Door samen de camping op te bouwen of een potje te badmintonnen, leer je makkelijk nieuwe mensen kennen. Je bent de hele dag heerlijk buiten en iedereen is gelijk. Met die pleerol onder de arm zien we er per slot van rekening allemaal even knullig uit.’

Waarom jij en je vriendinnen/partner naar De Buurtcamping willen

Dankzij de Buurtcamping ben je pas echt even weg in eigen stad. Hoe leuk is het om dicht bij huis, in je eigen stad, een weekend op avontuur te gaan in het lokale park? Er is muziek, er is een kampvuur en er zijn mensen uit je buurt die je normaal gesproken niet zou ontmoeten. De Buurtcamping streeft namelijk naar een mooie mix aan buurtbewoners. Daarom moet je bij het reserveren van een tent je postcode invullen en zijn er een maximaal aantal plekken beschikbaar. Van die plekken is eenderde gereserveerd voor vrijwilligers, eenderde voor mensen met een kleinere portemonnee en nog eens eenderde voor andere buurtbewoners. Een overnachting kost € 20,- per persoon.

De Buurtcamping is dit jaar te vinden in Den Haag, Tilburg, Nijmegen, Leiden, Nieuwegein, Almere, Amsterdam, Haarlem, Bussum, Groningen, Utrecht en Zaanstad.

