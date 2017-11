‘De docent? Oh, die ligt achter in de klas’

Femke (33) is docent Nederlands op een MBO. Werken werd haar door hevige migraineaanvallen onmogelijk gemaakt. Inmiddels staat ze gelukkig weer voor de klas.

‘‘Ik was twintig toen de heftige hoofdpijnen begonnen. Rond mijn dertigste werd de migraine zo erg dat het mijn werk ging beïnvloeden. De hoofdpijn wordt tijdens een aanval aan één kant heel erg. Ik kan dan nauwelijks licht en geluid verdragen. In de les probeerde ik de leerlingen zo rustig mogelijk te krijgen. Soms deed ik de luxaflex naar beneden en het licht uit. Dan zaten ze in het donker. Ze werken op computers, dus dat vonden ze niet erg. Vervelender werd het toen ik geluid niet meer kon verdragen. Ik deed oordoppen in, maar soms had ik het dan niet door als leerlingen iets aan mij vroegen. Zelfs ben ik een keer achter in de klas op de grond gaan liggen. Er kwam een collega binnen die vroeg waar ik was. ‘Ze ligt achter in de klas’, zeiden ze. Dat was natuurlijk wel een beetje raar.”

De toon was gezet

“Collega’s hebben lange tijd begrip getoond, maar na een tijdje wordt het minder. De collega met wie ik veel samenwerk, heeft mij lang gespaard, maar op een gegeven moment viel ze tegen me uit. Ze was het zat om altijd maar rekening met me te moeten houden. Later kreeg ik een bos bloemen van haar, maar de toon was gezet.”

Ziek melden

“Ik slikte pijnstillers die je zonder recept kunt krijgen, maar op het laatst ook steeds meer migrainemedicijnen. Die gebruikte ik om de zwaarste dagen door te komen. Als een aanval te erg werd, kon ik niet anders dan naar huis gaan en me ziek melden. Daar was mijn werkgever natuurlijk niet blij mee. Een klas vol leerlingen zonder docent, dat los je niet zomaar op. Ik zat ongeveer tien procent van de tijd in ziektewet, en uiteindelijk moest ik me helemaal ziek melden.”

Minder perfectionistisch

“Inmiddels ben ik bezig met een re-integratietraject. Ik vind mijn werk ontzettend leuk, dus ik wil het graag nog een kans geven. Ik ben in overleg met m’n werkgever, het zou bijvoorbeeld al schelen als ze me een vast lokaal willen geven. Dat voorkomt de stress van elk uur van plek wisselen. Om grip te houden op de migraine moet ik me vooral minder druk maken en goed mijn grenzen bewaken. Dat is ook mijn tip voor anderen. Dus niet meer overwerken, en vaker ‘nee’ zeggen. Iets minder perfectionistisch zijn en genoeg rustpauzes nemen helpt ook. Zo hoop ik nog een hele tijd fijn les te kunnen geven.”