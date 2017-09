Droombaan: Valery (31) is Artistiek leider en hoofd programmering bij Kunstlinie Almere Flevoland

Elke week vertelt een leuke vrouw over haar toffe job.

Van Het zwanenmeer tot aan Guus Meeuwis: als artistiek leider bepaalt Valery Mak (31) wie er optreedt en exposeert in Kunstlinie Almere Flevoland.

Tekst Eve Tomaszeswki | Foto Richard Terborg

Beroep: Artistiek leider en hoofd programmering bij Kunstlinie Almere Flevoland

Satus: Loondienst

Doel: Mensen gelukkig maken met kunst

Wat schuift dat?

Inkomen: ‘Ik verdien genoeg om me geen zorgen te hoeven maken, mijn sneakerverslaving in stand te houden en daarnaast te kunnen sparen.’

Gemiddelde werkweek: ‘Ik heb geen vaste werktijden, het hangt ervan af wat er op het programma staat. Wel werk ik zes dagen per week – zondag is mijn vrije dag. Ik heb perioden dat ik dagen maak van zestien uur, maar soms doe ik daarna een paar weken niets. Even opladen.’

Trots op: ‘Dat ik het afgelopen jaar een enorm breed programma heb weten neer te zetten. Van Guus Meeuwis tot Het zwanenmeer en van Konshens – een Jamaicaanse zanger – tot geweldige kunststukken.’

Tip: ‘Mijn held Louis van Gaal zei: ‘Succes zit hem in het uitsluiten van toeval’. En zo is het. Ga er niet vanuit dat een idee exact zo uitpakt als jij in je hoofd hebt. Wees overal op voorbereid.’

Droombaan omdat…

‘…ik een bijdrage lever aan het Nederlandse cultuuraanbod. Mijn werkdagen zijn nooit hetzelfde. We hebben zo’n breed aanbod aan voorstellingen, exposities, workshops en dansavonden. Ik kan de ene dag in Frankrijk zijn voor een bespreking over een fototentoonstelling en de dag erop de dansers van Justin Bieber naar Nederland halen om hier een workshop te geven. Als ik mensen zie huilen bij een voorstelling of de ogen van jongeren zie twinkelen tijdens een dansworkshop, weet ik: hier worden onvergetelijke herinneringen gecreëerd.’

Zo begon het

‘Ik was negentien toen ik stichting Twisted oprichtte: een organisatie die projecten organiseert om jongeren kansen te geven. Wat begon aan de keukentafel van mijn moeder, eindigde in een kantoor in Almere met een team van zestien mensen. Vanwege mijn inzet voor de samenleving werd ik in 2014 benoemd tot Soldaat van Oranje, heel onwerkelijk. Toen werd ik gevraagd voor deze functie bij Kunstlinie. Tijdens mijn sollicitatie zei ik: ‘Ik weet niets van architectuur en musicals, maar wel dat als je kunst wilt gebruiken om mensen gelukkig te maken, je buiten de gebaande paden moet treden. Daar ben ik de juiste persoon voor.’

Dit wil ik nog bereiken

‘Ik wil cultuur in Nederland een ander gezicht geven. De groep liefhebbers is nu te eenzijdig. Daarom focus ik me op de jeugd. Als de generatie van mijn jongere neefje en nichtje cultuur stom vindt, sterft het uit. Het aanbod moet anders, verrassender en diverser. Daar wil ik voor zorgen.’

Valery’s checklist

No go

‘Jezelf downgraden. Ik werk in een mannenwereld en zie dat sommige vrouwen zich terughoudend opstellen. Niet doen. Maak jezelf niet kleiner dan je bent.’

Struggles

‘In de theaterwereld is de standaard wit, man en 50+. Ik ben geen van die drie en kijk dan ook anders tegen dingen aan. Dat mijn visie afwijkt, leidt soms tot onbegrip. Ik moet extra mijn best doen om anderen te overtuigen.’

Sleutel tot succes

‘Niet bang zijn om fouten te maken. Daarvan leren en erom lachen, maar soms ook durven huilen. Succes creëer je op de momenten dat het moeilijk wordt. Of je dan genoeg veerkracht hebt, bepaalt of je succesvol wordt.’

Motto

‘Alleen dode vissen zwemmen met de stroom mee.’

