De eerste baan van Chantal: ‘Vaak rook ik na twee keer douchen nog steeds naar oliebollen’

Als verkoper in een oliebollenkraam ontwikkelde Chantal Schouten (33) sociale skills waar ze als eigenaar van een modellenbureau veel aan heeft.

Eerste baan: verkoper bij oliebollenkraam Luciano’s in Wassenaar

Verdiensten: ‘Ongeveer 5 gulden per uur.’

Huidige baan: eigenaar IBTM Models

Mooi op cv: ‘De stappen die ik binnen mijn vakgebied heb gemaakt. Ik heb tien jaar bij een bekend modellenbureau gewerkt en ben daar van assistent boeker en scout naar boeker gegroeid. Nu heb ik een eigen modellenbureau.’

Hoe het begon…

‘Op een gegeven moment wilde ik een zakcentje bijverdienen. ’s Zomers werkte ik al in een strandtent, maar ik wilde in de winter ook wat doen. De eigenaar van ijssalon Luciano’s in Wassenaar had ‘s winters een oliebollenkraam. Heel Wassenaar haalde daar z’n oliebollen en veel van mijn vrienden kwamen er ook vaak. Het leek me wel gezellig om daar te werken. Ik ben er gewoon eens langs gelopen om te vragen of ze nog mensen nodig hadden en kon meteen aan de slag.’

Mijn werkzaamheden

‘Ik had een nulurencontract en werkte meestal op vrijdagavond en zaterdag. In de ijssalon verkleedde ik me in een pakje met een schortje en hoedje. Verschrikkelijk, dat ik zo’n kostuumpje aan moest. Op zaterdagochtend begonnen we met het natellen van de kassa. De oliebollen werden gemaakt volgens een geheim recept en werden vervolgens in twee verschillende temperaturen gebakken. Met een spatel draaide ik de bollen rond, zodat ze de perfecte vorm kregen en het deeg luchtig bleef. Als de eerste bollen klaar waren, ging de kraam open en zette ik het bord met de aanbieding van de dag buiten. De eerste klanten stonden dan meestal al te wachten. Ik was de hele dag druk met bakken en klanten helpen.’

Minder leuk

‘De stank! Vaak rook ik na twee keer douchen nog steeds naar oliebollen. De oliebollenkraam van Luciano’s had een goede naam in de omgeving en daardoor was het er altijd druk. Het was heel hard werken, maar tegelijkertijd ook supergezellig omdat er veel bekenden langskwamen.’

Waardevolle les

‘Het lijkt alsof je daar alleen maar oliebollen staat te verkopen, maar het draait om veel meer. Het omgaan met de klanten en hen een prettige ervaring geven, is ontzettend belangrijk. Ik maakte met iedereen een praatje en heb daar mijn sociale skills goed ontwikkeld. Als eigenaar van een modellenbureau vertegenwoordig ik modellen in de fashion industrie waaronder Patricia van Vliet, Roos van Elk en Constance Jablonski. Die goede sociale skills komen in mijn huidige baan nog steeds goed van pas en zorgen ervoor dat ik een bijzondere band heb met mijn klanten waardoor ze het fijn vinden om met ons samen te werken. Ik ben altijd op zoek naar nieuw talent en als ik een meisje met potentie tegenkom, spreek ik haar aan om haar te vertellen over modellenwerk en wat ik voor haar kan betekenen. Ik vind het heel makkelijk een praatje aan te knopen met mensen die ik niet ken. Dat is maar goed ook. Anders zou ik zomaar het volgende topmodel kunnen mislopen.’

Dit artikel is afkomstig uit VIVA-49. VIVA400 is powered by RenaultCaptur.