De hype op z’n hoogtepunt: miljoen studenten willen Valyrian leren, de taal uit Game of Thrones die niet echt bestaat

Voor de fans van Game of Thrones breken er donkere tijden aan: nog twee afleveringen en de serie is voorgoed afgelopen. Om optimaal te genieten van de spannende slotscènes hebben inmiddels meer dan een miljoen fans zich ingeschreven voor High Valyrian, de taal uit de serie die helemaal niet bestaat.

Online leerplatform Duolingo – dat vooral gebruikt wordt voor het opdoen van de basiskennis in Frans, Spaans en Engels – biedt al sinds 2017 een cursus High Valeryian aan, maar sinds de start van het achtste seizoen schieten het aantal aanmeldingen omhoog. In Groot-Brittanië alleen al zijn er 100.000 mensen ingeschreven. Dat zijn meer mensen dan er Iers of Schots Gaelic spreken. Inmiddels zijn er in totaal een miljoen Valyrian-studenten.

Duolingo

Binnen de app kan de intensiteit naar eigen keuze worden ingesteld. High Valeryian, de moedertaal van de beschaving die duizend jaar heerste over het fictieve continent, is net als het ruwere Dothraki (de andere fictieve taal in Game of Thrones) een kunstwerkje op zich. Beide talen zijn tot in de puntjes geconstrueerd. Het High Valyrian telt 2.000 officiële woorden, het Dothraki zo’n 4.000. Beiden hebben een gedetailleerde fonetiek en duidelijke grammaticale regels, compleet met afwijkende naamvallen en onregelmatige werkwoorden.