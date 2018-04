Wauw: dit boek over feminisme zou iedereen moeten lezen

‘Een feministisch boek dat je echt moet lezen’, grote kans dat je na de eerste drie woorden al bent afgehaakt. Daarom proberen we het over een andere boeg. Voormalig president Barack Obama tipte dit feministische boek als één van zijn favorieten van afgelopen jaar. We hebben het over ‘De Macht’ van Naomi Alderman.

Wat als…?

Wat nou als vrouwen even sterk – of zelfs sterker – zijn dan mannen? Wat zou dat betekenen voor de man-vrouwverhoudingen zoals we die kennen? En hoe zouden wij vrouwen daarmee omgaan? En hoe zouden mannen daar op hun beurt weer op reageren? In De Macht wordt de machtsverhouding tussen man en vrouw op een extreme manier omgedraaid.

De Macht

Op de ‘Dag van de Meisjes’ ontdekken jonge tienermeisjes overal ter wereld dat zij beschikken over een bijzondere kracht. Met deze kracht kunnen ze elektrische schokken uit hun hand opwekken, als een soort Spiderman met stroomschokstralen. Na een tijdje blijkt dat de jonge meisjes deze kracht door kunnen geven aan oudere vrouwen, waardoor deze zich al snel als een olievlek onder vrouwen verspreidt.

Als lezer word je meegenomen in dit nieuwe besef: voor het eerst sinds mensenheugenis zijn vrouwen even sterk als mannen. Vrouwen hoeven niet langer bang te zijn voor mannen, want zij kunnen hen nu met slechts één stroomschok vermoorden. In eerste instantie gaat het niet om het vermoorden van mannen, maar om het besef dat een vrouw hier nu toe in staat is. Het zou kunnen, als ze zou willen. Door deze nieuwe hiërarchie ontstaan er vreemde bewegingen wereldwijd: meisjes zijn niet langer bang voor mannen (stel je eens voor!), jongens verkleden zich als meisjes om sterker te lijken en meisjes verkleden zich als jongens om los te komen van het stigma, of om de argelozen te bespringen als een wolf in schaapskleren.

In De Macht worden vier meisjes en één jongen door de jaren heen gevolgd: Allie, Margot, Roxy, Joycelyn en Tunde. Ieder krijgt op z’n eigen manier te maken met zijn kwetsbaarheid, vóór de Dag van de Meisjes, tijdens en in de jaren erna. Als lezer ben je in eerste instantie blij voor de nieuwe macht van vrouwen. Eindelijk gerechtigheid! Echter, wie verder leest ontdekt ook dat zowel mannen als vrouwen doorslaan in deze nieuwe hiërarchie. Er volgt een grimmige oorlog, machtsmisbruik en vergaande maatregelen.

Waarom je De Macht wil lezen

De achterliggende gedachte van het verhaal? De macht om pijn te kunnen doen is een vorm van rijkdom en niet iedereen weet goed om te gaan met macht. Ongeacht of je een man of een vrouw bent. Een vrouw aan de macht hoeft niet per se beter te zijn dan een man aan de macht. Naomi Alderman beschrijft deze gekke gedachte op een grappige en spannende manier. Je gaat denken zoals je nog nooit hebt gedacht en kan niet wachten tot de laatste bladzijde. Kortom: dit boek heeft je in zijn macht!

De Macht is nu verkrijgbaar via Bol.com.

Beeld: iStock