Een sollicitatiegesprek is altijd ongemakkelijk en spannend. Je moet jezelf toch een beetje verkopen binnen no-time en dan ook nog eens het ‘gewenste antwoord’ geven op de vragen die gesteld worden. Elon Musk is ondernemer en onder andere (mede-)oprichter van Tesla en SpaceX. Voor beide bedrijven houdt hij regelmatig sollicitatiegesprekken en er is één vraag die altijd terugkomt.

Eerst even algemeen: als je denkt, de wie? Elon Musk is Zuid-Afrikaans-Canadees-Amerikaans ondernemer. Onder andere succesvol in het oprichten Tesla en SpaceX, maar ook medeverantwoordelijk voor PayPal. Eind november 2020 was hij met 128 miljard dollar de een na rijkste persoon op aarde volgens de Bloomberg Billionaires Index. Kortom: best iemand van wie we een tipje op het gebied van ondernemen kunnen aannemen.

Dé sollicitatievraag van de topman

Die vraag stelt ‘ie niet uit pure interesse, meer om leugenaars te ontdekken. De ondernemer kijkt niet puur en alleen naar opleiding en werkervaring, sterker nog, in 2014 zegt hij tegen Autobild: ‘Het is zelfs niet nodig om een studie, of zelfs de middelbare school, te hebben afgerond’. Het draait hem vooral om de prestaties die je in het verleden hebt geleverd. ‘Als je toen geweldige prestaties hebt geleverd, zul je dat in de toekomst waarschijnlijk weer doen.’

Hij vraagt aan iedereen: ‘Vertel me over het meest moeilijk probleem waar je aan hebt gewerkt én hoe je dat hebt opgelost’. De reden dat ‘ie dat vraagt is om leugenaars te onderscheppen. ‘Als je écht een probleem hebt opgelost, weet je precies hoe je dat gedaan hebt en kun je dat tot in de kleinste details vertellen. Lukt dat niet? Dan hoef je niet te rekenen op een baan bij Tesla of SpaceX. ‘Hebben zij daadwerkelijk gezorgd voor de oplossing van het probleem of strijken ze met de eer van een ander?’

De les die we hieruit trekken? Ook in de zakenwereld duurt eerlijkheid het langst.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Manners, Getty Images