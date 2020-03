De strijd tegen de loonkloof: ban stereotypering uit schoolboeken

Dat vrouwen nog steeds minder verdienen dan mannen moet bij de wortel worden aangepakt, zo zegt Women Inc. Door de stereotypering uit schoolboeken te weren zullen we naar een gelijkere arbeidsmarkt gaan voorspelt de non-profit organisatie.

Gendergelijkheid

Een man als dokter, een vrouw als verpleegkundige. Met dit soort voorbeelden in schoolboeken, ‘brainwashen’ we het grut op school al op jonge leeftijd dat bepaalde beroepen net iets meer voorbehouden zijn voor een man of een vrouw. Die stereotypering moet stoppen, vindt Women Inc. De organisatie strijdt voor gendergelijkheid en deed recent nog een behoorlijke duit in het zakje om een langer partnerverlof in Nederland voor elkaar te boksen.

Lagere lonen

Het bannen van stereotypering uit schoolboeken is een van de adviezen die Women Inc. dinsdag aan kamerleden in Den Haag overhandigde. Dat vrouwen beroepen hebben waar de lonen lager liggen komt door de opleidingskeuzes die we maken, gelooft Suzan Steeman, coördinator van Women Inc. En ten grondslag aan die keuze ligt onder andere de stereotypering die kinderen vanuit schoolboeken meekrijgen. Verander dat en verander daarmee de toekomst, is de gedachte van de organisatie.