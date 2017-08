Mascha Feokistova: ‘Als je onderneming groeit, pak je het liefst alles aan’

We hebben wat te vieren, want VIVA400 bestaat tien jaar. In deze eregalerij kijken we hoe het gaat met de winnaars uit de afgelopen jaren. Deze keer: Mascha Feokistova.

Tien jaar geleden was Mascha Feokistova (30) een van de eerste beautybloggers. Inmiddels heeft ze bijna 600.000 volgers op Youtube. In 2011 won ze de VIVA400-award LinkedIn Zakelijk. ‘Een keer punt in mijn carrière: eindelijk werd ik serieus genomen.’

Tekst Kim Buitenhuis | Foto Claire Harrison

Wat heeft de VIVA400 je gebracht?

‘Ik werd vaak neergezet als dat schattige meisje dat met make-up speelde en daarover ‘stukjes’ schreef. Mijn werk werd totaal niet serieus genomen. De VIVA400-award winnen was een keerpunt. Veel mensen zagen me ineens als ondernemer, niet meer als dat meisje met haar blog. Zelfs jaren later wordt die award nog vaak aangehaald door merken die met me willen samenwerken en door andere ondernemers die ik tegenkom. Dankzij de VIVA400 was eindelijk voor iedereen duidelijk dat ik een bedrijf run.’

Welke ontwikkelingen heb jij sindsdien doorgemaakt?

‘Ik was eerst vooral met mijn blog bezig en besteedde veel tijd aan schrijven. Als ik na een zakelijk etentje om twaalf uur thuiskwam, zat ik nog tot drie uur ’s nachts te schrijven. Nu focus ik me alleen nog op vloggen. Ik vind het leuker en verdien er meer mee. Al snel bleek uit de cijfers dat het voor mijn succes niets uitmaakt. Ik had tijdens de VIVA400 zo’n 30.000 volgers, voor die tijd al veel. Inmiddels is dat aantal vervijftienvoudigd en haal ik bijna de 600.000 volgers.’

Doe je alles zelf?

‘Grotendeels wel, maar ik heb ook twee mensen in dienst die me achter de schermen helpen. Verder werk ik met meerdere partijen intensief samen, zoals een evenementenbureau waarmee ik evenementen organiseer. Mijn focus ligt allang niet meer alleen op online: ik heb Beautygloss party’s georganiseerd, boeken geschreven en een fake lashes-lijn gelanceerd. Om dit te realiseren, zijn mijn mediabureau en manager onmisbaar. Zo is mijn mailadres nergens meer te vinden en belanden de dagelijkse aanvragen van pers en merken bij hen. Anders hou ik geen tijd over om te vloggen.’

De beautymarkt zit vol YouTubers: hoe blijf jij je onderscheiden?

‘Ik hoor weleens dat ik gewoon geluk heb gehad omdat ik de eerste was. Onzin! Daar kan ik niet tien jaar lang op teren. Daarbij hebben mijn nieuwste kijkers geen idee hoe lang ik al in dit wereldje zit. Het is de kunst om constant nieuwe formats en concepten bedenken. Daarom kom ik maandelijks met een nieuwe serie. Voor inspiratie kijk ik veel naar Amerikaanse YouTubers.’

Wat is het unique selling point van jouw YouTube-kanaal?

‘Ik heb een brede doelgroep en richt me op vrouwen van alle leeftijden, via Beautygloss waarmee ik me op beauty richt en mijn lifestyle-kanaal Vloggloss. Door dit laatste kanaal trek ik nog meer merken die willen samenwerken. Zeker nu ik dagelijks vlog. Ik haal ook veel uit mijn Instagram-account. Veel merken willen met me samenwerken vanwege mijn grote bereik van 560.000 volgers.’

Wat is jouw kracht?

‘Ik ben heel gedreven en streef altijd naar vernieuwing. Als ik iets nieuws heb bedacht, probeer ik het binnen een maand uit.’

Wat is de beste ondernemersles die je de afgelopen tien jaar hebt geleerd?

‘Dat je moet doen wat je wilt doen, en niet te veel moet luisteren naar wat anderen zeggen die niet jouw bedrijf runnen. Jij bent de specialist. Wees dus ook niet bang om ergens mee te stoppen als het niet loopt zoals verwacht. Zo heb ik ooit een webshop gehad die best aardig liep. Er ging alleen ontzettend veel werk inzitten, dat verdiende ik er niet aan terug. Na niet al te lange tijd trok ik de stekker eruit. Een grote opluchting.’

Welke doelen staan er voor de komende tijd op je planning?

‘Ik probeer minder te werken; geen 60- tot 80-urige werkweken meer te maken, maar 30 of 40 uur. Op het moment dat je onderneming groeit, pak je het liefst alles aan. Totdat je 24/7 bezig bent met werk, en verder geen leven meer hebt. Voor mijn mentale gesteldheid probeer ik nu dus een stuk selectiever te zijn en me echt te focussen op de dingen die ik leuk vind. Op dit moment is dat vloggen, reizen en een gezin stichten. Lastig, aangezien ik het, zoals zo’n beetje iedere vrouwelijke ondernemer, moeilijk vind om dingen los te laten. Maar ik weet nu dat ik veel gelukkiger word als ik me zakelijk richt op de dingen die ik echt leuk vind.’

