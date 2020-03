De Week Zonder Spits: nieuw initiatief voor meer werkgeluk

Je leest het vaak genoeg: hoe je je ochtend begint, zet de toon voor de rest van de dag. Dus waarom zou je ervoor kiezen om in de spits naar je werk te reizen, vol irritatie, file, haast en stress? De Week Zonder Spits wil iedereen aanmoedigen om buiten de spits om te reizen.

Het is druk in het verkeer. Als sardientjes staan we in een overvolle coupé en ook de snelwegen barsten uit hun boegen. Vieze geurtjes hier, file daar. Niemand wordt er blij van. Neem bijvoorbeeld de regio Amsterdam, daar reizen dagelijks zo’n 1,1 miljoen mensen van en naar hun werk. Eén komma één miljoen! Dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot, want de gemiddelde automobilist staat in en rondom onze hoofdstad gemiddeld 60 uur per jaar in de file. Even: dat is meer dan een hele werkweek… Ook het openbaar vervoer is tijdens de hyperspits te klein, veel te klein. En we weten inmiddels: zo’n moeizame start heeft de hele dag gevolgen. Gedurende de dag heb je minder concentratie, ervaar je meer stress en minder werkgeluk.

Tips

Om die redenen wil De Week Zonder Spits mensen aanmoedigen om buiten de spits te reizen. Want een leven zonder spits verhoogt je productiviteit, werkgeluk én tevredenheid. Maar hoe doe je dat, de spits mijden? Bijvoorbeeld door het eerste uur thuis te werken, of in een koffiezaakje naast de school van je kinderen. Of bijvoorbeeld door wat vaker de fiets te pakken. Een andere tip: blok van tevoren het eerste uur in je agenda. Zo kan jij ongestoord thuis aan de slag en een uurtje later vertrekken. Voor meer tips kun je je aanmelden op deweekzonderspits.nl.

Wie, wat, waar, wanneer

De Week Zonder Spits vindt plaats van 23 tot en met 27 maart. Al 4.500 mensen hebben zich aangemeld en heel handig: ook werkgevers kunnen makkelijk informatie en promotiemateriaal ontvangen om mee te doen. Even doorsturen naar je baas dus.

