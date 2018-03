Hoofdredacteur Debby: ‘Een man die zich blootgeeft in een vrouwenmagazine vind ik wel heel dapper’

Wij Nederlanders zijn kampioen klagen. Over het weer, ons werk, files, vertraging in de trein, bediening in het restaurant… Waar mekkeren we eigenlijk niet over? Niet over levensbedreigende zaken of wereldproblematiek in elk geval. Want juist als je alles hebt en geen reden hebt om te zeiken, focussen wij ons het liefst op de kleine dingen die ‘misgaan’ in het leven. Maar waarom doen we dat eigenlijk? VIVA’s Angélique Heijligers emigreerde onlangs naar LA en leerde daar de Amerikaanse attitude of gratitude kennen. Wat blijkt? Je bent gewoon een gelukkiger mens als je wat minder klaagt en dankbaar bent. En kan loslaten.

Dat ondervond Milou in haar relatie met David. Sinds een paar jaar heeft ze een open relatie en dat was één ding, maar er openlijk over praten blijkt ook nog best een ding. Zeker in Nederland waar monogamie de norm is en alles daarbuiten als ingewikkeld of bedreigend wordt gezien. Zeggen dat ze niet-monogaam is, vond Milou dus doodeng. Maar ze deed het wel. Op pagina 42 lees je haar verhaal. Kwetsbaar zijn ook de kandidaten in onze AnyBody-rubriek. Met deze week een wel heel bijzondere kandidaat: een man, in vol ornaat, met al zijn onzekerheden. Ga d’r maar aanstaan. Ik vind iedereen die in AnyBody durft te staan een held, maar een man die zich blootgeeft in een vrouwenmagazine vind ik wel heel dapper. Helemaal als je bedenkt dat juist zijn ‘zaakje’ jarenlang zijn leven beheerste. Wat kan kwetsbaarheid toch mooi zijn.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

