Debby: ‘Van de acht uur die ik werk, doe ik drie uur niets’

‘Mijn collega’s zullen wel denken dat ik last van mijn darmen heb. Ik zit soms een halfuur op de wc. Dat ik niet eens hoef, weten zij niet. Ik neem mijn telefoon mee en ga whatsappen met vriendinnen of mijn zus. Over wat we het weekend gaan doen, over onze liefdeslevens, over nieuwe recepten. We hebben op het toilet zo’n automatische lamp, die vanzelf uitgaat na een halve minuut of zo. Dan moet ik even heen en weer bewegen, zodat ik niet in het donker zit. Ja, het is fout wat ik doe. Maar is mijn baas niet net zo verkeerd bezig? Hij heeft geen enkel benul van wat er op zijn werkvloer speelt. Hij werkt in zijn kantoortje, zijn gouden kooi, en luncht buiten de deur. Eigen schuld, dikke bult, denk ik dan.’

‘Doe vooral rustig aan,’ hoorde ik de hele dag. Nou, dat heb ik ter harte genomen’

‘Ik ben van nature niet lui. Nou ja, ik was het vroeger niet. Ik heb gestudeerd, was altijd een van de besten van de klas. Slim ben ik ook, al zeg ik het zelf. Mijn docent schetste een gouden toekomst toen ik uit zijn handen mijn diploma kreeg. Wat waren mijn ouders trots. Mijn carrière begon goed. Ik vond al snel een baan, groeide als een speer door. Totdat ik de ziekte van Pfeiffer kreeg. Ik was alleen nog maar moe.’

‘Een paar maanden ben ik ertussenuit geweest en toen ik terugkwam, verwachtte niemand meer iets van me. ‘Doe vooral rustig aan’ en ‘Neem niet te veel hooi op je vork’ was wat ik de hele dag hoorde. Nou, dat heb ik ter harte genomen en eigenlijk beviel dat best.’