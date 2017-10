Decolleté gezocht: de nieuwe zoekfunctie van iOS 11 zorgt voor hilariteit op Twitter

Sinds iets meer dan een week is het nieuwe besturingssysteem van Apple te downloaden: iOS 11. Een van de nieuwe functies is dat je gemakkelijk foto’s kunt sorteren door een bepaald zoekwoord in te voeren. Die functie zorgt op Twitter voor heel wat hilariteit.

De functie werkt namelijk wel héél goed, zo ondervonden een aantal Twittergebruikers. Wanneer je het woord ‘brassiere’ – synoniem voor beha – intypt, zoekt je iPhone namelijk alle foto’s waarop een decolleté te vinden is. Gebruikers vragen zich af waarom juist die kiekjes zo makkelijk te vinden zijn en zijn bang dat Apple de beelden op de een of andere manier bewaart.

no guys wtf this is so scary ???? apple genuinely save photos of you in a bra/strapped top under ‘brassiere’????????? https://t.co/WdHqoLWYMT — maddie (@maddiesmythx) 30 oktober 2017

ATTENTION ALL GIRLS ALL GIRLS!!! Go to your photos and type in the ‘Brassiere’ why are apple saving these and made it a folder!!?!!?😱😱😱😱 — ell (@ellieeewbu) 30 oktober 2017

typing brassiere into your photo album search bar and seeing what photos apple have saved in that file freaks me out a bit — soph ❁ (@Sophiejade98_) 30 oktober 2017

No worries: de algoritmen die Apple gebruikt voor de zoekfunctie, werken alleen op je eigen apparaat. Dat betekent dat geen van de foto’s naar de cloud wordt verzonden, zo meldt The Daily Dot. De functie is ontworpen zodat je als gebruiker snel afbeeldingen kunt zien die in dezelfde categorie vallen. Er zijn maar liefst 4.432 verschillende trefwoorden om de afbeeldingen te categoriseren, waaronder ook meer onschuldige zoekwoorden zoals ‘dog’.

Forget the ‘brassiere’ search lol this feature is creepy and great #doggos x pic.twitter.com/0TOBOeFoBC — Low (@lowdwi) 30 oktober 2017

Forget the brassiere phone hack, I’m here for this 🐶🐶 pic.twitter.com/3qu7VXdq1l — Leo (@_leahwalkerx) 30 oktober 2017

Wij konden het natuurlijk niet laten om de functie zelf ook even uit te proberen en kwamen erachter dat Apple de Seine in Parijs vergelijkt met een ‘vijvertje’ en dat wanneer je ‘vreten’ intypt, je niet de allercharmantste foto’s van jezelf terugziet… Have fun met de nieuwe functie!

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron The Daily Dot | Beeld iStock