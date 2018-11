Deefje toch: taakstraf, rij-ontzegging en boete voor Dave Roelvink

Schreven we eerder nog dat er een logische verklaring is voor je chagrijnige bui van vandaag, ook voor Dave Roelvink is het duidelijk dat woensdag 7 november de boeken in gaat als een niet al te beste dag. De politierechter in Amsterdam heeft hem een taakstraf, rij-ontzegging en boete opgelegd.

De 24-jarige dj moet een taakstraf van 40 uur uitvoeren, een geldboete van €1.750,- betalen en mag zes maanden de weg niet op. Dit vanwege rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en een forse snelheidsovertreding.

Viral arrestatie

Zoals het bij opstootjes van Dave betaamt, ging zijn arrestatie begin augustus viral. Hij werd door de politie aangehouden nadat hij met 180 kilometer per uur over de ring van Amsterdam reed, 80 kilometer boven de toegestane snelheidslimiet. Uit een blaastest bleek dat hij ruim 2,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken.

Middenin de Coentunnel parkeerde Dave zijn auto plotseling op de vluchtstrook om iets onverstaanbaars naar een motoragent te roepen. Vervolgens reed hij verder om niet veel later op de vluchtstrook te stoppen en uit te stappen. Dave’s korte lontje stond in vuur en vlam: hij viel agressief uit tegenover de motoragent. Vervolgens kroop de dj weer achter het stuur, om vlak daarna op het Surinameplein klem gereden te worden door de politie. Uit een blaastest bleek Dave ruim 2,5 keer de toegestane hoeveelheid drank op te hebben. Zijn rijbewijs werd direct ingenomen.

Rij alcoholvrij

De rechter legde hem voor rijden met alcohol op een geldboete op van 750 euro en zes maanden onvoorwaardelijke rijontzegging. Voor het gevaarlijk rijgedrag krijgt Dave een taakstraf van 40 uur en voor de snelheidsovertreding moet Dave een boete van 1000 euro betalen.

‘Het is niet de eerste keer dat u rijdt onder invloed,’ motiveerde de rechter de strafmaat. Drie jaar geleden werd Dave ook veroordeeld voor eenzelfde voorval. ‘Juist iemand als u, dit mag u niet nog een keer gebeuren. En dan overkomt het u toch.’

Stom

Onder grote media-aandacht liet Dave weten spijt te hebben van zijn gedrag op de bewuste avond. ‘Het is ontzettend stom wat ik heb gedaan. Ik dacht dat ik in staat was om te rijden, maar dat heb ik verkeerd ingeschat.’ Hij gaat niet in hoger beroep. ‘Ik laat het hierbij en accepteer mijn straf,’ zei Dave na afloop. ‘Ik ga mijn taakstraf uitvoeren en de boete betalen en dan heb ik op de blaren gezeten.’ Hij kwam vooral naar de rechtbank om zijn verhaal te doen en spijt te bekennen. ‘De rechter heeft kenbaar gemaakt dat ik mijn verantwoordelijkheid neem en dat ik mijn schuld erken. Daar ben ik heel erg blij mee.’

