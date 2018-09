Dacht je dat jíj erge buren hebt? Dan wil je deze film zien

De grootste droom van de Spaanse Álvaro is om een succesvol schrijver te worden. Dat is een pijnlijke droom, want zijn schrijfsels blijven door zijn leraar in de prullenbak gegooid worden. Maar Álvaro geeft niet op. Sterker nog, hij onderneemt drastische stappen om met een origineel verhaal te komen.

Vastberaden

Álvaro is nou niet wat je noemt een schrijftalent. Toch is hij vastberaden om door te breken als schrijver, zeker wanneer het een tevens niet heel getalenteerde vrouw lukt om wél een bestseller te schrijven. Daarom gaat Álvaro op schrijfcursus, maar zijn ego en gebrek aan talent zitten hem in de weg. Tot grote ergernis van zijn strenge leraar, die nog al eens furieus uit de hoek kan komen.

Dus wat besluit Álvaro? Als het verhaal niet hem komt aanwaaien, dan moet hij het forceren. Na de zoveelste negatieve feedback met als speerpunt dat zijn verhalen ‘meer conflicten’ moeten bevatten, neemt hij drastische maatregelen. Hij besluit zijn buren als hoofdpersonen te gebruiken, en gaat hun leven manipuleren. Leef, observeer en luister, wordt zijn credo. En als het hem niet snel genoeg gaat, besluit hij het lot te tarten, met drastische volgorde.

Bekijk de spannende trailer hieronder. El Autor is nu te zien op Netflix.



