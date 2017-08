Dit is wat je moet doen om op je 30e succesvol te zijn

Onze twintiger jaren, we hebben het er maar druk mee. Tijdens deze jaren studeren we af, hebben we onze eerste serieuze relaties, krijgen we onze eerste baan en zijn we onszelf helemaal aan het vinden. Of juist aan het kwijtraken. De quarterlife-crisis ligt op de loer en denk maar niet dat we daardoor al bezig zijn met plannen voor ons volgende decennium: onze dertiger jaren. Toch is het verstandig om dat wel met mate te doen, want onze twintiger jaren bepalen voor een groot deel hoe succesvol ons verdere leven wordt.

Wat kan je nu al doen om op je 30e succesvol te worden?

Stap uit je sociale comfort zone

Dacht jij dat die seven years itch alleen voorkomt bij je liefdesrelatie? Nee nee, niets is minder waar. Ook bij je vriendinnen van de middelbare school en je studie kan dit voorkomen. Daarom kan het ook goed zijn om af en toe eens met andere mensen op pad te gaan. Hiermee verbreed je je horizon en kun je opnieuw geïnspireerd worden. Hoe je nieuwe mensen ontmoet? Door alleen op reis te gaan of je aan te sluiten bij een vereniging.

Ga opzoek naar een hobby die jou mentaal stimuleert

Dat brengt ons direct bij het tweede punt. Zorg dat je mooie hersenbol geïnspireerd en gestimuleerd blijft. Versterk je mentale kracht door iedere dag iets nieuws te proberen of door een hobby te zoeken die blijft prikkelen. Van schaken en koken tot aan yoga en hardlopen, ontdek wat bij jou past.

Spaar

We hate to say it, maar het beste moment om te sparen was tien jaar geleden. Het tweede beste moment is nú. Sparen betekent automatisch minder zorgen om geld – want: je hebt immers gespaard – en minder zorgen om geld betekent automatisch meer rust in je hoofd en meer ruimte voor andere dingen.

Volg het nieuws

Het komt misschien als donderslag bij heldere hemel, maar de wereld is breder dan alleen Facebook en Instagram. Trigger jezelf om het échte nieuws te gaan volgen, zodat je op de hoogte bent van wat er zich echt afspeelt in de wereld. Ook hiermee verbreed je je horizon en leer je je interesses nog beter kennen.

Bron Elite Daily | Beeld iStock