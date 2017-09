Deze 39(!) films en series worden in september van Netflix verwijderd

Met alle nieuwe pareltjes die vanaf september op Netflix te bingen zijn, moet het ‘oude’ aanbod helaas ook weer worden opgeschoond. Onderstaande films en series zijn na september niet meer te zien bij de streamingsdienst, dus weer er snel bij als je ze nog niet gezien hebt.

De opvallendste serie waar we het vanaf nu zonder moeten doen is toch wel Dexter. Al jaren waren alle acht de seizoen te bingen op Netflix, maar daar komt nu een einde aan. Een andere titel die voor een teleurstelling zorgde, is de film Belle en het Beest.

Deze films en series worden in september van Netflix verwijderd:

Heavyweights – is al verwijderd

Belle en het Beest – is al verwijderd

Retreat – is al verwijderd

Garfield: A Tail of Two Kitties – wordt verwijderd op 8 september

John Tucker Must Die – wordt verwijderd op 8 september

Horton – wordt verwijderd op 8 september

Blitz – wordt verwijderd op 8 september

Me, Myself & Irene – wordt verwijderd op 8 september

Hope Floats – wordt verwijderd op 8 september

Arrested Development (4 seizoenen) – wordt verwijderd op 8 september

Jennifer’s Body – wordt verwijderd op 9 september

Jake en de Nooitgedachtpiraten (1 seizoen) – wordt verwijderd op 12 september

Deadwood (3 seizoenen) – wordt verwijderd op 12 september

Life Unexpected (2 seizoenen) – wordt verwijderd op 12 september

Gravity Falls (1 seizoen) – wordt verwijderd op 12 september

Jessie (4 seizoenen) – wordt verwijderd op 12 september

Sofia het Prinsesje (1 seizoen) – wordt verwijderd op 12 september

Phineas en Ferb (2 seizoenen) – wordt verwijderd op 12 september

De Speelgoeddokter (1 seizoen) – wordt verwijderd op 12 september

Mickey Mouse Clubhuis (2 seizoenen) – wordt verwijderd op 12 september

Dealers: Put Your Money Where Your Mouth Is – wordt verwijderd op 19 september

Cold Water Cowboys (1 seizoen) – wordt verwijderd op 23 september

The Mind of a Murderer (1 seizoen) – wordt verwijderd op 23 september

Killer Couples (1 seizoen) – wordt verwijderd op 29 september

Murder Files (1 seizoen) – wordt verwijderd op 29 september

Curious and Unusual Deaths (1 seizoen) – wordt verwijderd op 29 september

American Supernatural (1 seizoen) – wordt verwijderd op 29 september

Real Life Wife Swap (1 seizoen) – wordt verwijderd op 29 september

Amerca Unplugged (1 seizoen) – wordt verwijderd op 29 september

Motorway Cops (1 seizoen) – wordt verwijderd op 29 september

High: How Drugs Work (1 seizoen) – wordt verwijderd op 29 september

Cold Justice: Seks Crimes (1 seizoen) – wordt verwijderd op 29 september

Secrets of the Earth (1 seizoen) – wordt verwijderd op 29 september

Addicted to Food (1 seizoen) – wordt verwijderd op 29 september

Traffic Cops (1 seizoen) – wordt verwijderd op 29 september

Brandweerman Sam (3 seizoenen) – wordt verwijderd op 30 september

Dexter (8 seizoenen) – wordt verwijderd op 30 september

Lockup: Women Behind Bars (1 seizoen) – wordt verwijderd op 30 september

Mike de Ridder (2 seizoenen) – wordt verwijderd op 1 oktober

Bron Netflix-Nederland | Beeld Dinja van Dam