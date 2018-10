Deze beelden bewijzen nu al dat Harry en Meghan fantastische ouders worden

Deze week begon met het prachtige nieuws dat prins Harry en Meghan Markle in verwachting zijn van hun eerste kindje. Niet veel later verschenen de ouders in spe in het openbaar en spatte het geluk er duidelijk vanaf.

Momenteel is het stel op staatsbezoek in Australië en valt niet te ontkennen dat ze enorm uitkijken naar de komst van hun kleine spruit. Bij hun aankomst in Dubbo werden Harry en Meghan namelijk omringd door kinderen, die ze maar al te graag ál hun aandacht gaven. Op de foto’s ervan is te zien hoe zowel de hertog als de hertogin van Sussex straalt van oor tot oor. Zo mooi! Als zij geen fantastische ouders worden, weten wij het ook niet meer. Kijk zelf maar:

Beeld: ANP

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.