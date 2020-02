Déze trucs werken echt bij je sollicitatiegesprek, wedden?

Binnenkort een sollicitatiegesprek en kun je wel wat tips gebruiken? Tijdens de kennismaking wil je natuurlijk goed overkomen. Logisch, de indruk die je achterlaat is van groot belang op de uitkomst van het gesprek. Met deze tikkie ongewone tips maak je dikke kans op die droombaan, wedden? Uitproberen!

1. Kom niet te vroeg

We weten allemaal dat je nooit te laat moet komen bij een sollicitatiegesprek, maar het blijkt dat te vroeg komen ook niet in je voordeel werkt. Probeer tien minuten voor het gesprek aan te komen, zodat je de tijd hebt om je te settelen.

2. Ga sporten voor het gesprek

Eet de ochtend van je gesprek een gezond ontbijt en consumeer niet te veel cafeïne. Je kunt de zenuwen bestrijden door te sporten, als je tijd hebt natuurlijk.

3. Draag iets opvallends

Of het nu gaat om een kleurrijke sjaal of een statement ketting, het dragen van iets opvallends kan je helpen om een grote indruk te maken. Probeer het wel simpel te houden.

4. Gedraag je niet als een onbekende

Doe alsof je er al werkt. Hang je jas aan de kapstok en gebruik een mapje voor de documenten die je nodig hebt. Probeer er als een werknemer uit te zien, in plaats van als een bezoeker.

5. Vraag iets persoonlijks aan het einde

Een aantal persoonlijke en interessante vragen vanaf jouw kant, kan hem/haar aan het denken zetten. Enne, dat kan in je voordeel werken.

P.S. let op je lichaamstaal, probeer een open houding te hebben. Vermijd defensieve lichaamstaal, zoals armen over elkaar en gekruiste benen. Let erop dat je dit ook niet per ongeluk doet, als je bijvoorbeeld een lastige vraag krijgt. Blijf ontspannen en professioneel.

Bron: MarieClaire.nl | Beeld: iStock