Deze vragen moet je jezelf stellen voor je een nieuwe baan accepteert

Je bent op gesprek geweest en voelt een goede klik met het bedrijf. Toch knaagt er iets aan je: moet je die nieuwe baan wel accepteren? Stel jezelf voor je een beslissing neemt daarom eerst deze vragen.

Want het gaat natuurlijk om een wederzijdse connectie. Top dat ze jou willen hebben, maar sluit het ook helemaal aan bij jouw wensen? Stel daarom allereerst de basisvragen, zo verklaart The Muse. Wat ga je precies doen? Hoe gaat je dag eruitzien? Lijkt misschien een open deur, maar zo voorkom je later onverwachte verrassingen.

Nieuwe baan accepteren

Waarschijnlijk heb je ook nog een gesprek over de arbeidsvoorwaarden. Bedenk hierbij goed wat je wil gaan verdienen en met welk bedrag je wel én niet akkoord gaat. Begin je laag, maar zijn er nog heel veel (ook financiële) doorgroeimogelijkheden? Dan is het misschien wel de overweging waard.

Lees ook:

Een nieuwe baan? Deze vragen kun je het beste stellen

Enthousiasme

Bedenk ook goed of de baan aansluit bij wat jij persoonlijk wil bereiken. Wil je vooral goed blijven leren, kijk dan of er daar binnen het bedrijf ruimte voor is. Juist iets anders op het oog? Vraag dan na of dit inderdaad mogelijk is in deze nieuwe functie. En als het op dit moment niet kan, ga dan na of het in de toekomst wel een optie is.

Werkcultuur

Ook heel belangrijk: ga je passen in de werkcultuur van het bedrijf? Is iedereen heel aanwezig, terwijl jij liever in stilte werkt, dan moet je bij jezelf nagaan of je niet gesloopt thuiskomt na een lange dag. Of andersom natuurlijk. Daarnaast is de relatie met je leidinggevende natuurlijk een een vrij cruciale factor. Een klik met deze persoon kan je werkdag heel wat makkelijker maken.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: NSMBL | Beeld: iStock