Dipje op werk? Dit is waarom ontslag niet altijd de oplossing is

Het kan dat je baan je niet meer brengt wat je zou willen. Je voelt je wat futloos, krijgt geen energie meer van taken en kijkt in het begin van de week al uit naar het weekend. Toch is dit dipje op je werk niet meteen een reden tot ontslag.

Want het woord zegt het eigenlijk al: het kan goed dat over een bepaalde tijd wél weer lekker loopt op je werk. En dan is meteen ontslag nemen helemaal niet nodig, want stiekem is je baan eigenlijk heel leuk. Alleen gewoon nu even niet.

Dipje werk

Wanneer het om een dipje gaat, zul je na wat dagen vrij al merken dat je weer meer energie hebt om aan de slag te gaan. En ja, ook juist nu moet je af en toe verlof opnemen. Kun je daarna inderdaad weer plezier vinden in je taken, dan is rust waarschijnlijk alles wat je nodig had. Zo niet, dan is er toch wel een onderliggend probleem waar je naar moet kijken.

Irritaties

Je merkt dat je steeds vaker geïrriteerd raakt door issues die eigenlijk geen punt zouden moeten zijn. Want wat zijn die videovergadering vermoeiend. Probeer in een drukke week ook even een momentje voor jezelf te nemen. Haal diep adem en bedenk, is het allemaal echt zo erg óf alleen omdat jij nu een kort lontje hebt. Merk je dat je langere tijd geërgerd bent? Dan is een carrièreswitch misschien wel wat je nodig hebt.

Hoge werkdruk

Het kan ook juist een issue zijn dat je nu eenmaal veel te veel moet doen op een dag. Helemaal niet gek dat je daardoor niet meer met plezier je dag kan beginnen. Kaart dit dan ook op tijd aan bij je leidinggevende. Het zijn immers niet je taken of je collega’s waardoor je een dipje ervaart. Door misschien wat opdrachten uit handen te geven, heb jij weer meer ademruimte. Mocht het opgejaagde gevoel aanhouden, is het verstandig om passende hulp te zoeken.

Fouten, fouten en nog eens fouten

Hoe zeer je ook je best doet, kleine foutjes blijven er doorheen glippen. Je enthousiasme is dan ook ver te zoeken en je doet alles puur op routine. Kijk hierbij uit voor een bore-out. Stap ook in dit geval naar je manager en kijk of je misschien wat meer uitdagende taken op je kan nemen. Maar vooral: luister naar je lichaam. Heb jij elke zondagavond buikpijn of op onverklaarbare momenten ineens last van hoofdpijn? Dan is er meer aan de hand en is deze baan misschien inderdaad niet meer de plek voor jou.

Bron: NSMBL | Beeld: iStock