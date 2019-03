Heb jij afgelopen week ook Netflix’ Dirty John in een adem uitgekeken? Dan hebben we goed nieuws voor je. Netflix heeft nu ook de bijbehorende documentaire over de echte Dirty John gepubliceerd.

Dirty John: The Dirty Truth

Waar het verhaal over John Meehan en Debra Newell in de serie nogal werd geromantiseerd (we noemen luxe villa’s, fashionable outfits en de laatste it-bags), gaat het er in de documentaire een stuk realistischer aan toe. Er wordt dieper ingegaan op de daden van John Meehan, inclusief interviews met mensen die erbij betrokken waren. Ook andere vrouwen die zich inlieten met de meester manipulator komen aan het woord.

The real Debra

Ook de echte Debra en haar dochter Terra Newell zijn te zien in de documentaire. Zij spreken over hun diepe haat jegens John. Naast de vrouwelijke slachtoffers van dirty John komt ook Christopher Goffard aan het woord. Hij was de journalist die Debra benaderde voor een groot artikel en die later een podcast over Meehan maakte.

Dirty John: The Dirty Truth is nu te zien op Netflix.

