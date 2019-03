Gek op Disney? Je kunt nu een echte prinses worden!

Je laat je natuurlijk al als een ware koningin behandelen, maar nu kun je een échte prinses worden. En wel nergens anders dan in Disneyland Parijs.

Het pretpark is namelijk op zoek naar werknemers en de functie ‘hare koninklijke hoogheid’ staat natuurlijk op jouw lijf geschreven. Even zonder dollen: Disneyland is op zoek naar 50 nieuwe medewerkers, dus de kans is heel groot dat jouw droom om prinses te worden eindelijk werkelijkheid wordt!

Auditie

De audities zijn pas 6 april in Amsterdam, dus je hebt nog even de tijd om je danspasjes te oefenen. Een beetje soepele heupjes heb je namelijk wel nodig, al is het maar basisniveau. Daarnaast moet je 18 jaar of ouder zijn en Frans of Engels spreken. Wil je als Doornroosje of Sneeuwwitje door het park lopen? Dan moet je een lengte hebben tussen de 137 cm en 196 cm. Maar ben je juist vrij klein (141 tot 154 cm) of heel lang (181 tot 196 cm) dan is er misschien een speciale rol voor jou weggelegd. Wie weet mag je wel jouw favoriete Disney-personage zijn! Dus waar wacht je nog op?

Bron: Metro | Beeld: ANP