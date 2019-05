Dit icoon is verkozen tot belangrijkste vrouw uit de Nederlandse geschiedenis

Sla een geschiedenisboek open en het is niet te missen: er wordt vooral geschreven over mannen. Ook de overgrote meerderheid van de straatnaambordjes in Nederland betreffen mannennamen. Toch waren er vroeger ook genoeg vrouwelijke helden die iets voor ons land hebben betekend. Tijd voor een ode aan deze – soms bijna vergeten – vrouwen.

Wie is de belangrijkste vrouw uit de Nederlandse geschiedenis? Dat is de vraag waar tijdschrift Quote Historie zich de afgelopen tijd mee bezig heeft gehouden. De grote winnaar is vandaag bekendgemaakt: Marga Klompé (1912-1986). Dat heeft een jury van voornamelijk historici besloten.

Eerste vrouwelijke minister

Klompé maakte als eerste vrouwelijke minister van Nederland in 1956 de weg vrij voor vrouwelijke politici in ons land. Ze bewees ook dat vrouwen capabel genoeg zijn om jarenlang hun stempel op het landsbestuur te drukken. In totaal was Klompé twaalf jaar minister onder vijf verschillende premiers. Ze voerde onder meer de bijstand in, nam de Publieke Omroep op de schop en liet talloze bejaardenhuizen bouwen. In 2012 werd een standbeeld van haar onthuld in de Tweede Kamer.

Top 5

De oud-minister liet de wetenschappers Anna Maria van Schurman (1607-1678) en Johanna Westerdijk (1883-1961) achter zich in de strijd om de titel. Op de vierde en vijfde plek volgen schrijfster Annie M.G. Schmidt (1911-1995) en vrijheidsstrijdster Kenau Simonsdochter Hasselaar (1526-1588).

