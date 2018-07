Dit is de leeftijd waarop je het financieel gezien het zwaarst hebt

Had je als student of aan het begin van je eerste baan moeite om rond te komen? Wees dan maar voorbereid, want uit onderzoek blijkt dat dat niet eens je zwaarste jaren qua financiën zijn…

Uit onderzoek van Moneysupermarket blijkt dat je het rond de leeftijd van 35 jaar financieel gezien het zwaarst hebt.

Dit wordt ook wel the financiel crunch point genoemd. Het is namelijk de levensfase waarin de meeste mensen een hypotheek of lening afsluiten voor bijvoorbeeld een huis, auto, lange reizen of bruiloft en veel geld uitgeven aan kinderen of hoge huurkosten.