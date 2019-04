Dit is de winnaar van ‘The Voice Kids’

Gisteravond was in de finale van ‘The Voice Kids’ te zien hoe de 10-jarige Silver Metz het achtste seizoen won. De jongen kwam uit het team van Ali B, won een studiebeurs van 25.000 en mag zijn eerste single opnemen.

Mooi avontuur

Silver versloeg Sezina (team Marco Borsato), Robin (team Anouk) en Ralph (team Ilse DeLange). “Iedereen die op mij heeft gestemd wil ik hartelijk bedanken”, reageert de winnaar. “Wat was het een mooi avontuur en wat ben ik blij. Wauw.” Vorig jaar ging Yosina, uit het team van Marco, met de hoofdprijs naar huis.

Benieuwd naar een van de optredens van Silver gisteren? Je ziet het in onderstaande video:

Silver Metz

Voordat hij aan ‘The Voice Kids’ begon, had Silver al enige ervaring in de showbizz-wereld. Zo speelde hij de hoofdrol in de musical ‘Ciske de Rat’, waarmee hij op achtjarige leeftijd een Musical Award won voor aanstormend talent en daarmee de jongste Musical Award-winnaar ooit was. Later speelde hij een rol in ‘The Christmas Show’ en vorig jaar bracht hij in samenwerking met Danny de Munk het nummer ‘Toe nou, kom weer thuis’ uit. Afgelopen maand stond Silver op het podium bij ‘Holland zingt Hazes’ met Samantha Steenwijk en zongen ze samen het nummer ‘Niemand laat zijn eigen kind alleen’.

Finale

De finale van The Voice Kids is tevens het afscheid van Wendy van Dijk, die naar Talpa vertrekt. De presentatrice, die al sinds het begin te zien was bij de talentenjacht, wordt in de kinderversie vervangen door Jamai. Martijn Krabbé wordt in de seniorenversie bijgestaan door Lieke van Lexmond en Chantal Janzen presenteert de reguliere versie.

Benieuwd naar de auditie van Silver? Je ziet hem in onderstaande video:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: ANP