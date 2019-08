Dit is het meest creatieve moment van de dag

Van breien en haken tot bullet journaling en handlettering: creatieve hobby’s zijn helemaal terug van weggeweest. Maar wat is het beste moment van de dag om je innerlijke Bob Ross te laten stralen? Een nieuwe studie beweert het meest creatieve moment van de dag te hebben gevonden.

Laten we maar gelijk met de deur in huis vallen: om 11:05 uur zijn we het creatiefst. Let wel, dit is een gemiddelde voor optimale creativiteit en dit kan per branche verschillen. Dat blijkt uit het onderzoek uitgevoerd door de MPA Group, waaraan 1.000 werknemers uit het Verenigd Koninkrijk meededen.

Vroeg pieken is het nieuwe afteren

Hieruit bleek ook dat ons creatieve brein het best geprikkeld wordt tussen 10:00 uur en 11:30 uur en dat designers stipt om 10:16 uur pieken. Architecten pieken al iets eerder, namelijk om 10:06 uur. Kunstenaars zijn in deze laatbloeiers, hun creatieve brein floreert om 11:46 uur.

Ben jij het liefst creatief met woorden? Dan behoor je tot de vroege vogels, want de creativiteitspiek voor journalisten en schrijvers is om 09:48 uur. Artsen sluiten het rijtje af, met een topmoment wat betreft creativiteit om 12u ’s middags.

Omgeving

Maar oké, je weet het tijdstip van je creatieve piek. Wat heb je verder nodig? Volgens 43 procent van de werknemers is een rustige werkomgeving een must om het creatieve brein aan te boren. Slechts 8 procent van de ondervraagden gaf aan liever te werken in een luidruchtige omgeving waar muziek speel.

You are not alone

Ook wel zo gezellig om te weten is dat 31 procent van de werknemers aangaf dat het omgeven zijn door creatieve mensen ook zou kunnen helpen om zelf tot nieuwe ideeën te komen.

En over Bob Ross gesproken, de geweldige Anja besloot onlangs haar kamer te verven aan de hand van een Bob Ross-tutorial. Dat filmpje heeft inmiddels 9 miljoen views en het moet gezegd worden, het is fascinerend om naar te kijken. #bobross #neverforget

Bron: HLN.be, beeld: YouTube