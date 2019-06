Dit is je carrièregebied volgens je sterrenbeeld

In tijden waarin we kunnen worden wat we maar willen zijn, kan het des te moeilijker zijn om te beseffen wat je dan écht wilt doen. Zoveel opties, zoveel keuze! Prikkels, prikkels, prikkels. Overal. Toch ligt een deel van je carrièrepad al voor je uitgestippeld, met dank aan je sterrenbeeld. Je moet het alleen willen zien.

Kreeft (21 juni – 22 juli) – lesgeven

Van yogastudio’s tot peuterklasjes, jij zit kiplekker in je vel als je de boel mag leiden. Dat komt door je vriendelijke en voedende aard. Je bent een geboren leider die let op het leerproces van anderen. Daarom kun jij prima voor de klas staan. Ook handig: je laat je niet zo snel gek maken. Prima eigenschap voor groepje 5 van de basisschool.

Leeuw (23 juli – 22 augustus) – carrière coaching

Oké, hebben we het over motivational speakers, dan wordt de naam van Barack Obama al snel genoemd. En raad eens? Ook hij is een Leeuw. Want je zult het misschien nog niet beseffen, maar Leeuwen zijn bij uitstek de beste mensen om een ander te motiveren. Of het nu gaat om één persoon tijdens een individuele coachsessie of een publiek van duizenden mensen, dankzij haar timide uitstraling, zelfvertrouwen en heldere overzicht weet de Leeuw iedereen te motiveren tot nieuwe hoogtes.

Maagd (23 augustus – 22 september) – medisch beroep

Dankzij jouw uitmuntende oog voor detail leidt jouw pad naar een medische carrière. Ook jouw gevoel voor organisatie komt van pas in een beroep als dokter of verpleegster. Maar hey, je mag hier bijvoorbeeld ook denken aan werk bij de recherche. Ook dat is een vakgebied waar je deugdzame karakter goed uit de voeten komt. Want naast dat je tot op de bodem alles wilt uitzoeken, ben je erg betrokken bij het lot van anderen.

Weegschaal (23 september – 22 oktober) – diplomatie

Tiktak, tijd voor some serious business. Niemand is zo vasthoudend wanneer het over principes gaat als jij. Daarom zou jij helemaal op je plek zijn in de diplomatie. Daarnaast hebben Weegschaal een streepje voor: dankzij je winnende persoonlijkheid zul jij vast geselecteerd worden voor dat congres, die lezing of andere hogere posities.

Een Weegschaal werkt hard en maakt daardoor grote stappen. Tel daar het feit bij op dat je de wereld op een betekenisvolle manier wil veranderen en voilá, jij gaat grote dingen klaarkrijgen.

Schorpioen (23 oktober – 21 november) – artiest

Muziek maken, films regisseren, jouw carrièrepad is gebouwd op emoties en op je eigen karakter. Je staat met beide benen op de grond en laat je niet snel beïnvloeden. Daarom weet je goed wie je bent en waar je voor staat. Je maakt je eigen kunst, maar laat je niet belemmeren door kritiek. Natuurlijk luister je naar advies, je bent je bewust van de kracht van jouw unieke talent. En die laat je je door niemand af pakken.

Boogschutter (22 november – 21 december) – professor

Voor Boogschutters is het belangrijk om de hoogste waarheid naar boven te halen. Sterke Boogschutters zijn vaak grote wetenschappers, filosofen, en experts in specifieke gebieden. Ze doen met plezier onderzoek, vooral als het van humanitaire waarde is.

Plus, een Boogschutter weet een verhaal vaak goed te verpakken met humor en interessante feitjes, wat ze een geliefde professor maakt.

Steenbok (22 december – 19 januari) – CEO

Hatseflats, Steenbokkie, jij bent in de wieg gelegd om ergens aan het roer te staan. Tot op het bot ben jij een baas en wat je passie ook is, jij weet er je werk van te maken. Nieuwe ideeën plotten, een start-up leiden, promotie maken, het is jou niet vreemd. Groei is jouw habitat, en dat element moet dan ook continu aanwezig zijn.

En je mag dan wel een baas zijn, je bent wel een goede baas. Je wilt leiden, maar je wilt ook een fijne werkomgeving creëren

Waterman (20 januari – 18 februari) – goed doen

Watermannen houden van het idee om een leukere, vrije wereld te creëren. Armoede en ongelijkheid helpen daar niet bij en juist daarom heeft dit een grote aantrekkingskracht op Watermannen.

Watermannen zullen veel plezier vinden in het geven aan anderen en het creëren van systemen die helpen. Vrijwilligerswerk, een sociaal bewust bedrijf of misschien een eigen onderneming… Zolang de Waterman vasthoudt aan haar moraal en haar instinct volgt om anderen te helpen, zal ze het goed doen.

Vissen (19 februari – 20 maart) – therapeut

Als therapeut zullen Vissen kunnen luisteren naar en in contact kunnen komen met hun patiënten, waardoor ze zich gehoord en begrepen voelen. En ook wel handig: dankzij hun sterke intuïtie zullen ze ook goed advies kunnen geven.

Ram (21 maart – 19 april) – coaching

Coaching, coaching, coaching. Als er íets is waarin de Ram floreert, is het coaching – in al zijn vormen. Dat komt omdat de Ram het grotere plaatje kan zien en niet bang is om anderen in een succesvolle richting te leiden.

Of het nu gaat om coaching op het gebied van sport of juist financiën, de Ram heeft geen enkele moeite met het drukken van haar stempel en anderen te helpen door hetzelfde te doen. En zeg nou eerlijk, zo komt al die energie ook nog eens van pas.

Stier (20 april – 20 mei) – schrijver

Stieren houden van de mooiere dingen in het leven. Tel daarbij de liefde voor lezen bij op en tada: het zal je niet verbazen dat een Stier eindigt in het gebied van schrijvers en boeken. Goede verhalen ontstaan uit je fantasie, ervaring en de kunst om je kennis om te zetten in een verhaal.

Tweelingen (21 mei – 21 juni) – media persoonlijkheid

Tweelingen zijn geestig, leuk en extravert. En ze weten ook hoe ze het zwaartepunt van een ruimte worden. Daarom zijn ze uitstekende media-persoonlijkheden. Denk in de trant van een spelshow-host, radio-DJ of mc (bijvoorbeeld voor een lokale liefdadigheidsorganisatie).Wat de situatie ook is, een Tweeling weet de spanning wel op te bouwen – en het tegelijkertijd luchtig te houden.