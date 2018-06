Dít is waarom je Marbella op je travel bucket list moet zetten

Marbella staat bekend om het jetsetleven van de rich and famous. Maar ook zonder volle portemonnee is deze stad aan de Costa del Sol een heerlijke zonnige getaway.

Zon, zon, zon

Met een gemiddelde dagtemperatuur van 18,7 °C is het (zo goed als) altijd lekker weer in Marbella. De berg La Concha beschermt de stad tegen de koude winterse wind uit het noorden, maar ook tegen de warme zomerwind. Daardoor zijn de winters warmer dan in de rest van Spanje en de zomers minder heet. En met 26 kilometer aan kustlijn en 23 stranden is er altijd wel een plek te vinden om van de zon te genieten.

Let’s go oud!

De oude binnenstad van Marbella, Casco Antiguo, is met z’n smalle witte straatjes en bloemrijke balkons een van de mooiste plekken in de Zuid-Spaanse regio Andalusië. Alle straatjes komen uit op Plaza de los Naranjos, een idyllisch plein dat is vernoemd naar de bekende Spaanse sinaasappelen die daar in overvloed aan de bomen groeien. Ook het stadhuis uit de zestiende eeuw en de Ermita de Santiago (de eerste christelijke kerk van de stad) zijn zeker een bezoekje waard.

Je bent er zo

Marbella is super makkelijk te bereiken. Je vliegt in nog geen drie uur naar het vliegveld van Malaga en kunt dan met de bus binnen een uurtje in het centrum van Marbella staan. Krijg je er nog een tour langs de Costa del Sol bij. Kun je die ook meteen afvinken…

De straat op

Parque de la Alameda Dit park met keramieken bankjes en tropische flora en fauna is een oase van rust in de stad. De centrale fontein gebruiken de Spanjaarden als ontmoetingsplaats voordat ze ergens gaan eten.

Dit park met keramieken bankjes en tropische flora en fauna is een oase van rust in de stad. De centrale fontein gebruiken de Spanjaarden als ontmoetingsplaats voordat ze ergens gaan eten. Avenida del Mar Als je Parque de la Alameda uitloopt, kom je op de Avenida del Mar. Langs deze boulevard vind je sculpturen van de surrealistische kunstenaar Salvador Dalí.

Als je Parque de la Alameda uitloopt, kom je op de Avenida del Mar. Langs deze boulevard vind je sculpturen van de surrealistische kunstenaar Salvador Dalí. Mercado Municipal In de haven Puerto Pesquero komen rond vier uur de vissersboten aan met verse vis die rechtstreeks doorgaat naar Mercado Municipal. Hier haal je ook het lekkerste vlees en verse groenten en kruiden.

In de haven Puerto Pesquero komen rond vier uur de vissersboten aan met verse vis die rechtstreeks doorgaat naar Mercado Municipal. Hier haal je ook het lekkerste vlees en verse groenten en kruiden. Costa del Golf Andalusië en de Costa del Sol staan bekend om de talloze mooie golfbanen. In en rondom Marbella zijn er maar liefst 36. Niet zo gek, want door het heuvelachtige landschap vind je hier net even wat uitdagendere holes dan in Nederland. De beste golfbanen zijn Valderrama en La Quinta.

Beeld: IStock