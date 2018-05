Dit wil je: baby luiaards een beter leven geven in Costa Rica

Voel je soms de kriebels om iets goeds te doen voor de wereld, maar weet je niet waar je moet beginnen te zoeken? Nou, wij hebben ‘m gevonden voor je: de ideale plek om goed te doen en daar zelf volop van te genieten. In Costa Rica staat namelijk een opvangcentrum die onder andere baby luiaards opvangt, en waar ze altijd op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers.

Yiscel Yángüez and Néstor Correa runnen het centrum in San Miguel (vlakbij de hoofdstad San José) met hun hart. Ze vangen allerlei zieke en gewonde dieren uit de jungle op, maar er verblijven voornamelijk luiaards. En dat komt omdat de luiaard door zijn rustige natuur, vaak de pineut is. Ze vallen uit bomen, worden aangereden of verwonden zich aan elektriciteitskabels. Zodra de luiaards opgeknapt of oud genoeg zijn, worden ze weer teruggezet in de jungle, wat voor Yiscel en Néstor een emotionele gebeurtenis is, omdat ze zich altijd hechten aan de slome lieverds.

Je krijgt er zoveel voor terug

Dus, ga jij deze zomer de held uithangen? Een verblijf voor twee weken (het minimum verblijf) kost 995 euro. Daar is een gedeelde slaapkamer en eten bij ingegrepen. Overdag werk je hard in de opvang, en avonds ben je vrij om een duik te nemen in het zwembad, of te relaxen bij het kampvuur. Nog niet helemaal overtuigd? Bekijk dan onderstaand filmpje.

Bron: Beautify | Beeld: iStock