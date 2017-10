Dit betekent het cijfer onder op je waterflesje

Je hebt het vast weleens gezien op je flesje water of ander plastic voorwerp: het cijfertje met een driehoek eromheen, soms aangevuld door een code. Heb jij enig idee wat het betekent?

Het cijfertje en de code geven aan met wat voor materiaal plastic je te maken hebt. Niet elk soort plastic is even veilig doordat ze van gevaarlijke stoffen zijn gemaakt, die door verhitting vrijkomen. Hieronder zetten we de codes, hun betekenis en de veiligheid ervan voor je op een rijtje.

1 PET

Betekent: polyethyleen tereftalaat

Deze naam heb je vast en zeker weleens voorbij zien of horen komen; de meeste water- en frisdrankflessen worden van dit materiaal gemaakt. Ze worden ook wel petflessen genoemd. Ook de ‘bakjes’ waarin koekjes verpakt zitten, olieflessen, saladebakjes en ander verpakkingsmateriaal wordt hiervan gemaakt. Het plastic met nummertje 1 is voor eenmalig gebruik veilig, maar het probleem is dat het plastic op den duur giftige stoffen gaat lekken, zoals acetaldehyde. Hergebruik is dus niet verstandig.

2 HDPE

Betekent: hoge dichtheid polyethyleen

Dit is een vrij stevig, ondoorzichtig plasticsoort waar flessen van schoonmaakmiddelen en shampoo van gemaakt worden, maar ook plastic tassen en speelgoed van worden gefabriceerd. HDPE is veilig en kun je prima opnieuw gebruiken.

3 PVC

Betekent: polyvinyl chloride

Deze plasticsoort wordt gebruikt om luchtbedden en zwembadjes van te maken, maar zit ook regelmatig in kleding en meubels. PVC is snel te herkennen aan de specifieke en sterke geur en bevat dioxine en allerlei weekmakers om het flexibel te maken. Die stoffen zijn schadelijk, en kunnen niet afgestoten worden door ons lichaam. PVC is dus een zeer onveilige plasticsoort die je beter kunt vermijden, behalve als deze phthalatevrij is, wat zelden het geval is.

4 LDPE

Betekent: lage dichtheid polyethyleen

LDPE wordt vooral gebruikt voor plastic winkeltasjes of zachte verpakkingsproducten. Je kunt deze soort plastic veilig gebruiken.

5 PP

Betekent: polypropeen

Kijk je keuken maar eens rond: grote kans dat je bakjes, schalen en lunchboxen gemaakt zijn van PP. Het plastic is veilig en kan prima opnieuw gebruikt worden.

6 PS

Betekent: polystyreen

Piepschuim, bakjes waar vlees in zit, frietbakjes en wegwerpbekers worden gemaakt van polystyreen. Bij verhitting (let dus op tijdens het koffie of thee drinken uit zo’n beker) lekt dit schadelijke stoffen als styreen en benzeen, die kankerverwekkend en hormoonverstorend zijn. Daarnaast is polystyreen erg belastend voor het milieu.

7 OTHER

Dit is al het andere plastic dat bestaat. Daaronder valt bijvoorbeeld policarbonaat, wat bekendstaat om het lekken van de weekmaker BPA, maar een aantal jaar geleden is ook het biologisch plastic in deze categorie opgenomen wat natuurlijk juist een goeie keuze is.

Plastic zonder code

Soms kom je ook plastic zonder code tegen. Komt dit (veel) in contact met je voeding of huid, dan is het beste om dit te vermijden. Fabrikanten die niet met codes werken, zijn waarschijnlijk niet de meest professionele partijen.

Bron Duurzaamthuis.nl | Beeld Shutterstock