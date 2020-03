Dit zijn 5 manieren om je financiën te delen in een relatie

Stel je gaat samenwonen met je partner, dan zal er naast de wifi, wc-papier, geraspte kaas, mayonaise, melk en shampoo ook geld gedeeld moeten worden. Immers maak je als koppel zowel binnen- als buitenhuis gemeenschappelijke kosten. Gooi je dan direct alles over de schutting en geef je volledige openheid van zaken? Of open je een gezamenlijke bankrekening waar je iedere maand een x-bedrag naar overmaakt? Dit zijn vijf manieren om je financiën te delen in een relatie.

De 2:1 aanpak

Kies je voor deze aanpak, dan hou je het grootste deel van je financiën gescheiden. Je neemt dan een gezamenlijk account waarnaar je evenveel overmaakt. Dit kan een afgesproken bedrag zijn, voor beide partijen even hoog, of een afgesproken percentage van je maandelijkse inkomsten.

Het voordeel van een gezamenlijk account is dat je hierdoor kunt zien hoe je partner omgaat met jullie gemeenschappelijke geld. Op eenvoudige manier kun je jullie inkomsten en uitgaven in de gaten houden. En het is ook wel handig wat betreft de kosten; van wc-papier tot een nieuwe bank, dit kan allemaal betaald worden van deze rekening.

De ieder voor zich aanpak

Sommige koppels kiezen ervoor om alle financiën gescheiden te houden. Dat kan bijvoorbeeld als beide partners financieel onafhankelijk zijn, geen behoefte hebben om de financiën te delen en liever de huishoudelijke uitgaven opsplitsen op een manier die voor hen werkt.

Dat opsplitsen betekent vaak een 50-50 verdeling. Hierbij vliegen de tikkies over en weer, of wordt alles bijgehouden in Wie betaalt wat. Risico is wel dat het niet altijd gelijk opgaat. Het laatste wat je wil is je bevinden in een financiële situatie waarin je het gevoel hebt dat er van je wordt geprofiteerd.

Als je het echt leuk vindt om alles voor jezelf te houden, maar je inkomen enorm ongelijk is, dan stellen we de volgende aanpak voor om toekomstige meningsverschillen te voorkomen.

De kiezen of delen aanpak

De kiezen of delen aanpak is een handige benadering voor koppels die alles delen, behalve vergelijkbare salarissen. Wanneer je niet wil dat de ene partner ‘alles’ betaalt (wat natuurlijk ook altijd een optie is) en wil dat iedereen zijn steentje bijdraagt, dan kun je de rekeningen verdelen. Dit gaat dus om de rekeningen, niet om de bedragen op die rekeningen.

Zo kan bijvoorbeeld de een verantwoordelijk zijn voor de hypotheekbetalingen, terwijl de ander verantwoordelijk is voor de boodschappen. Of de een betaalt de huur terwijl de ander het gas, water en licht betaalt (en de wifi, dat ook).

Het grote voordeel van deze benadering is dat iedere partner zijn steentje bijdraagt, en het niet laat afhangen van de ander. Perfect dus voor zowel getrouwde als ongetrouwde koppels.

De om-en-om aanpak

Toegegeven, deze aanpak klinkt vrij drastisch: het loon van de een uitgeven, het loon van de ander volledig sparen. Een aanpak die kan werken bij koppels waarvan beide partners nog geen hele grote aankopen hebben gedaan, maar dat wel zou willen doen.

Bij deze aanpak leef je van één inkomstenbron – meestal de grootste – en de andere inkomstenbron spaar je volledig. Je levert dus in op je dagelijkse levensonderhoud, maar spaart voor een investering in je toekomst.

De alles op een hoop aanpak

Ben je getrouwd en deel je je leven, financiën en noem het maar op? Dan kun je alles op een hoop gooien. Je hebt dan een gezamenlijke rekening voor jullie inkomsten, een gezamenlijke spaarrekening en je deelt in elkaars (studie-)schulden.

Toch kun je bij deze aanpak ook kiezen voor een individuele rekening on the side. Handig voor ‘het geval dat’.

