Dit zijn de best bekeken Netflixseries van 2017

Het einde van het jaar nadert en dus is het weer tijd voor lijstjes, lijstjes en nog eens lijstjes. Natuurlijk doet ook Netflix mee. De streamingsdienst brengt wat leuke weetjes naar buiten én deelt de best bekeken series van 2017. Heb jij ze allemaal gezien?

Netflix weet natuurlijk weer natuurlijk alles van ons kijkgedrag. Zo blijkt dat de gemiddelde Netflixgebruiker maar liefst zestig films per jaar kijkt. Het afgelopen jaar hebben alle 109 miljoen gebruikers wereldwijd 140 miljoen uur (!) aan series en films gekeken via de streamingsdienst. De dag die het populairst was? 1 januari 2017. Begrijpelijk.

Best bekeken series

Naar de volgende series hebben we meer dan twee uur per dag (!) gekeken:

American Vandal Suburra: Blood on Rome Gilmore Girls: A Year in the Life 3% 13 Reasons Why Marvel’s Iron Fist Anne with an E Ingobernable Travelers The Keepers

Met deze series waren we iets zuiniger en keken we minder dan twee uur per dag:

The Crown Neo Yokio A Series of Unfortunate Events GLOW Friends from College Ozark Big Mouth Ultimate Beastmaster Dear White People Disjointed

Bron ELLE | Beeld Floor-Anne Gramsma