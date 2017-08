DIY: Zo’n hippe bandeau die je overal ziet? Die maak je gewoon zelf

Het festivalseizoen is in volle gang. En op zo’n festival wil je er natuurlijk wel op je best uitzien. Dé trend van deze zomer is de bandeau. Die kun je natuurlijk online of in de winkel scoren, maar bent helemaal festivalproof als je ‘m zelf hebt gemaakt. Een aangezien je mini-me er natuurlijk ook fashionable uit wil zien, maak je er twee. Insta-perfection!

Door Henrieke Schuiling

Dit heb je nodig: een restje stof, een stukje elastiek, naaimachine + benodigdheden, klosje garen, stofschaar, meetlint of lineaal.

Duur: een uurtje

Moeilijkheid: **

Om te weten hoe lang de haarband moet zijn, meet je de omtrek van je hoofd op de plek waar de haarband moet komen. Bij mij is dat 55 centimeter.

Knip twee stroken van 55 (variabel = hoofdomtrek) x 15 centimeter. Knip ook een lapje van 9 x 10 centimeter. Dit gebruik je straks om het elastiek netjes weg te werken.

Vouw de stroken met de goede kanten naar elkaar toe en speld de lange kant vast. Naai dit daarna dicht.



En frummel de goede kant naar buiten.



Vouw ook het kleine lapje met de goede kanten tegen elkaar dicht en naai de lange zijde vast. Frummel de goede kant weer naar buiten. Er is nu een klein kokertje ontstaan. Leg daarna de twee stroken kruislings op elkaar en pak de uiteinden van de onderste strook bij elkaar. Trek deze uiteinden door het kokertje dat je net hebt gemaakt en schuif het wat op.

Knip een stuk elastiek af van vijf centimeter lang en speld deze tussen de beide uiteinden. Je kunt nu even passen of de hoofdband goed zit. Zit hij te strak, dan moet het elastiek langer. Zit hij te los, knip dan het elastiek korter of knip een stukje van de stroken af. Als het goed zit, dan kun je het vastnaaien.



Schuif het kokertje over het elastiek. Vouw de uiteinden naar binnen toe zodat je een mooi naadje krijgt. Zorg ervoor dat je het kokertje vlak bij het elastiek vast naait. Je kunt dit met de naaimachine doen, maar met de hand kan dit ook prima. Het kokertje gaat wat gefrummeld zitten, dat hoort zo. Als het namelijk strak staat, kun je het elastiek niet meer uitrekken. En dan is je haarband klaar!

Succes!

Wil je meer DIY’s zien? Neem dan een kijkje op mijn blog ohcosycraft.nlof check mijn Instagramaccount.

