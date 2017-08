DIY: Herinner jezelf aan positiviteit met deze feel good notes

Het is zomer, maar dat wil niet zeggen dat je je ook altijd zonnig voelt. Net zoals de Nederlandse zomers is je mind soms ook wisselvallig. Gebruik deze feel good notes om je, op een leuke manier, te helpen herinneren aan positiviteit (of aan die work-out/wasgoed /stofzuigbeurt die je telkens ‘vergeet’).

Door Henrieke Schuiling

Benodigdheden: stevig papier, pennen/stiften/potloden en (washi)tape

Moeilijkheid: *

Duur: een á twee uurtjes





Neem mooi stevig papier en pennen of stiften in de kleurstellingen die jij mooi vindt. Schrijf er spreuken op en versier ze naar eigen smaak. Je kunt ze ook op de computer maken. In word kun je tegenwoordig echt gave dingen maken, maar in Photoshop ben je helemaal eigen baas. Gebruik washitape in diezelfde kleuren om ze op te plakken.

Stop / leg / zet / hang de briefjes overal waar jij wil. Het is leuk om ze op plekken te plaatsen die niet zo voor de hand liggen. Zodat je iedere keer verrast wordt door een mooie spreuk. Stop er een in je portemonnee voor een bewustzijnsmoment in de stress van boodschappen doen. Of, om even weer tot jezelf te komen als je iets heel duurs gaat kopen!

Je kunt ook een briefje in een doos koekjes of een pot pasta stoppen. Misschien wil je jezelf eraan herinneren dat je geen koekje moet eten, of juist dat je erg van dat koekje moet genieten en dat je het verdient hebt. Zet een briefje in een hangende plant, van veraf kun je het niet lezen, maar als je de plant water geeft word je aan je eigen spreuk herinnerd.

Natuurlijk hoef je geen gekke plekken te gebruiken. Hang er een paar bij elkaar, in de wc of uiteraard gewoon op het prikbord.

Succes!

Wil je meer DIY’s zien? Neem dan een kijkje op mijn blog ohcosycraft.nlof check mijn Instagramaccount.

