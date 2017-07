DIY: Herinneringen blijvend maken in een tof fotoboek

Als je op vakantie bent geweest of andere leuke dingen hebt gedaan, heb je vast veel foto’s gemaakt. Wat is er nou leuker om deze herinneringen blijvend te maken door ze in een mooi plakboek te plakken? Pak je mooiste papiertjes, pennen, stempels en maak een tof fotoboek.

Dit heb je nodig: allerlei soorten papier, fotolijm, schaar, lineaal, potlood, pen, mesje en allerlei andere leuke knutselspullen.

Moeilijkheid: *

Duur: per pagina ben je ongeveer een halfuur bezig (het hangt natuurlijk van de details af!)

Manier 1

Gebruik een vel papier met een leuk patroon als achtergrond voor je foto. Zorg ervoor dat de kleuren van het papier bij de kleuren op de foto passen. Je kunt er ook voor kiezen om met de achtergrondkleur een object in de foto te accentueren.

Manier 2

Deze pagina kost iets meer tijd, zoals je wel kunt zien! Maar het resultaat is zo leuk en de vierkantjes staan zo gezellig. Snij of knip vierkantjes van twee bij twee centimeter en plak ze op. Vooral de combinatie van het bruine papier met inkt is erg mooi.

Manier 3

Met alleen inkt en een kroontjespen kun je prachtige letters maken, oftewel: handletteren. Met heel weinig kun je zo al een prachtige pagina maken.

Manier 4

Deze pagina is erg arbeidsintensief, maar het ziet er zo gaaf uit! Je kunt variëren in hoeveel witruimte je tussen de harlekijnruitjes doet. En het is ook grappig om hier en daar eentje weg te laten. Bijvoorbeeld om er tekst in te plaatsen.

Manier 5

Maar met weinig middelen kun je ook onwijs veel doen: snijd letters uit papier en you’re ready to go!

Foto’s plakken is onwijs leuk, vooral de gesprekken die ontstaan door het ophalen van herinneringen.

