DIY: Maak dit toffe houten kledingrek

Je kent het vast wel: kleding die nog niet in de wasmand hoeft, maar die je vandaag ook niet aan wilt. Zodoende hangen die kledingstukken oneervol over een stoel of liggen ze op de grond. Daar is een oplossing voor die ook nog eens super stylish is: een houten kledingrek. Henrieke Schuiling van het blog Oh Cosy Craft legt je uit hoe je ‘m kunt DIYén.

Voor het maken van het rek heb je echt geen speciale skills nodig, wel is het handig om ‘m met zijn tweeën te maken. Je kunt het kledingrek natuurlijk ook wat groter of kleiner maken, bijvoorbeeld voor in de kinderkamer. Good luck!

Moeilijkheid: ***

Duur: Een halve dag

Materiaalkosten: Ongeveer veertig euro

Wat heb je nodig

– Vier vuren schaaflatten van 160 x 18 x 69 mm

– Een vuren stang van 140 x 27 mm

– Een vuren timmerpaneel van 40 x 120 mm of een andere plank van hetzelfde formaat

– Tien schroeven van 5 x 45

– Zes schroeven van 3,5 x 30 (let op dat het schroefdraad bij alle schroeven niet tot de schroefkop doorloopt, maar dat het een glad ‘eindstuk’ heeft)

– Schroefboormachine

– Dun boortje

– Zaag

– Duimstok/meetlint

– Geodriehoek

– Potlood

– Schuurpapier

De poten van het rek worden schuin afgezaagd onder een hoek van 100 graden. Zet met behulp van een geodriehoek en potlood een lijn onderaan de lat.

En zaag het af.



Schuur vervolgens alle hoeken van de latten zodat je nergens meer scherpe randjes hebt. Vergeet ook de stang niet! Voor een extra zacht resultaat kun je met een plantenspuit het hout wat vochtig maken en daarna gaan schuren.

Nu ga je het rek in elkaar zetten. Leg twee latten op elkaar om een standaard te krijgen; je maakt twee standaarden waar je vervolgens een plank tussen zet en een stang op legt. De standaarden zijn dus de basis van het rek. Let erop dat de schuin afgezaagde poten aan de onderkant liggen en niet verkeerd om. Laat ze bijvoorbeeld tegen de muur steunen, zodat je zeker weet dat ze goed liggen! (Je kunt ze natuurlijk ook vasthouden en op de grond zetten alsof de standaard al klaar is, dan weet je ook hoe de poten op de grond moeten staan.)

Aan de bovenkant meten beide latten tien centimeter tot ze elkaar raken. Onderaan liggen ze zo’n vijftig centimeter uit elkaar. Boor drie gaten en schroef de latten aan elkaar vast met de korte schroefjes.

Meet af op hoeveel centimeter de latten vanaf de onderkant veertig centimeter uit elkaar liggen (zodat de plank er precies tussen past), teken twee boorgaatjes af en boor de gaten. Doe dit bij beide poten en ook bij beide poten van de andere standaard. Ik heb er een latje onder gelegd zodat ik niet in de vloer boor, het gat moet namelijk helemaal door de lat heen.

Deze gaten moet je ook boren in de plank, meet af waar de gaten moeten komen, zodat ze precies aansluiten op de gaten in de beide standaards.

Voordat je de plank tussen de standaarden schroeft, moeten deze goed staan. Leg de standaarden even op elkaar om te zien of ze exact gelijk zijn en dus niet gespiegeld. Dan zet je ze een stukje uit elkaar om de plank ertussen te schroeven. Als de standaarden gespiegeld staan, is het verschil in tussenruimte tussen beide voorpoten en beide achterpoten te groot en komt het rek scheef te staan.

Neem de lange schroeven en schroef de plank op alle plekken vast. Het rek zit nu aan elkaar vast, maar is natuurlijk nog erg wankel. Daar komt straks verandering in!

Leg de houten stang op de standaards, zorg voor tien centimeter overlap aan beide kanten. Boor dan een gat in de stang en de lat. NOTE: op de foto staat mijn boormachine erg scheef, dit is alleen voor de foto. Boor natuurlijk recht in de stang en lat, zodat de schroef niet op een ongewenste plek uitsteekt. Schroef de stang dan vast met een lange schroef. Doe hetzelfde aan de andere kant. Nu is het rek al veel, veel steviger. En af. Echt? Ja echt! Zo makkelijk en leuk was het!

Nu kun je je toffe rek gaan inrichten en in gebruik gaan nemen. YAY!





