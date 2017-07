DIY: Stempelen met gummetjes

Stempelen is zeker niet kinderachtig en op deze manier kun je juist je kinderen goed helpen. Sla wat gummetjes in, een gutssetje en ga ervoor.

Door Henrieke Schuiling

Dit heb je nodig: zie hieronder, en anders: een lino-roller/lino-wals (zonder kan ook), acrylverf, (stanley)mesje, potlood, kwast, gum, guts, papier en een plastic hoesje.

Moeilijkheid: **

Duur: zo lang als je wilt, maar met een simpele stempel en weinig afdrukken kun in een halfuurtje klaar zijn.

Voor deze stempeltechniek gebruiken we een gum om uit te gutsen. Gebruik bij voorkeur en wat grotere gum, dan hoef je niet zo preies te werken.

Teken een afbeelding op de gum. Als je het niet aandurft om gelijk op de gum te tekenen, kun je het eerst op een papiertje tekenen, deze uitknippen en vervolgens omtrekken op de gum. Dan begint het echte en spannende werk, we gaan gutsen! En daar kun je beter even mee helpen, want gutsmesjes zijn scherp! Begin met een smal gutsje en guts de randen van de afbeelding weg. Zorg ervoor dat je je andere hand altijd achter de guts houdt en dat er niets breekbaars voor de guts ligt. Je kat of kind bijvoorbeeld. Er is namelijk een behoorlijke uitschietkans!

Als je de randjes weg hebt gegutst, ga je met een groter gutsje de rest weggutsen. Snijd grote stukken weg met een (stanley)mesje, deze kun je later opnieuw gebruiken voor een kleinere afbeelding.

Als je een lino-roller hebt, is dat heel handig en erg leuk. Maar ik kan me voorstellen dat je deze niet in je stash hebt. Wees niet getreurd, een kwast werkt ook prima. Gebruik een plastic hoesje als palet: je hebt namelijk een vlakke ondergrond nodig, zonder dat de verf uitdroogt of wordt opgenomen. Meng tot je de goede kleur hebt en rol dan over de stempel heen. Je moet even uittesten hoeveel verf de stempel nodig heeft voor een mooie afdruk. Dat merk je vanzelf! Als je geen lino-roller hebt strijk je wat verf uit op het plastic en stempel je de stempel erin. En nu kun je afdrukken gaan maken. Zoveel als je wilt, het werkt verslavend, dus pas maar op.

Succes!

