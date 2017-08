DIY: Een toffe hanger voor al je kaartjes en plaatjes

Het is zomer! Dat betekent vakantiefoto’s en misschien heb je wel kaarten gekregen van vrienden of familie vanaf hun bestemming. Maar waar laat je die foto’s en ansichtkaarten die op het kastje telkens maar omvallen? De oplossing is deze kaartenhanger met onwijs toffe knijpers.

Door Henrieke Schuiling

Maar hoef je al die vakantieplaatsen niet aan de wand te hebben hangen? Hang er dan de tekeningen van je kind aan, lekkere recepten of schrijf op kleine briefjes al je to do’s en hang ze op: hanger leeg, vrije tijd!

Moeilijkheid: *

Duur: een uur

Benodigdheden: wasknijpers (in verschillende formaten), washi tape, sterke (schilders)tape, schaar of mesje, (sisal)touw

Voor de kaartenhanger heb je geen bijzondere dingen nodig, waarschijnlijk heb je zelfs alles al in huis. En dat vind zijn toch de fijnste crafts; je kunt gelijk aan de slag, zelfs als de winkels dicht zijn.



Houten wasknijpers zijn het mooiste voor dit project, ze zijn neutraal en de zachte kleur van het hout is nu erg hip. Om het effect wat meer speelsheid te geven, kun je verschillende formaten wasknijpers gebruiken. De standaard wasknijper kun je natuurlijk overal krijgen, de kleinere knijpertjes koop je bijvoorbeeld bij Dille & Kamille.

Plak de washi-tape aan de zijkant van de knijper en knip of snijd het overige tape ervan af. Soms heb je aan het overige tape precies genoeg om de andere kant te beplakken. Win win!

En klaar! Je kunt alle knijpers beplakken, maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een paar naturel te laten. Wat jij mooi vindt.

Knip vervolgens het touw af naar de lengte van jouw voorkeur en plak het aan de achterkant van de deur vast met sterke tape, of timmer het vast met een klein spijkertje. Dat is een mooiere oplossing als je de hanger aan de muur of een paneel hangt en er geen achterkant is.

En klaar! Zelfs de allerlelijkste (maar wel heel attente) kaartjes staan leuk bij zo’n kaartenhanger.

Succes!

